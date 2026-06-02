La Corredoria gana al Riosa y se clasifica para semifinales del play off: el próximo rival, la UD Llanera "B"

La SDCR La Corredoria está un paso más cerca del ascenso a 2ª Asturfubol. El conjunto ovetense logró la victoria 2-1 contra el CD Riosa, con goles de Manuel Díaz y Héctor Manuel Lafuente, en el partido de vuelta de cuartos del play off, celebrado en el Díaz Vega. El empate de la ida dejó abierta la eliminatoria, pero los locales se hicieron fuertes arropados por su afición y doblegaron al rival en un encuentro muy disputado.

El equipo local se adelantó rápidamente, en el primer minuto de partido. La ventaja inicial provocó un cambió de guion que, lejos de ser aprovechado por La Corredoria, provocó que los jugadores diesen un paso atrás y permitieran al conjunto visitante hacerse con la posesión del balón. A pesar del control riosano, la primera parte terminó con dos ocasiones de gol para los locales, que lograron mantener la ventaja al descanso.

En la segunda parte, tras 10 minutos de máxima igualdad y pocas ocasiones, el Riosa aprovechó una serie de rechaces y puso el empate en el marcador con un gol de Ethan Reglero. El gol en contra y los cambios empujaron al conjunto ovetense a hacerse con el balón y a volcarse en el ataque, marcando en el minuto 66 el 2-1 con el que terminaría el partido. En el descuento, los de La Corredoria hicieron de tripas corazón y supieron controlar los nervios y el partido para hacerse con la ansiada victoria que les lleva a la siguiente fase de la promoción de ascenso.

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El conjunto de la capital alcanza así las semifinales del play off de ascenso a 2ª Asturfútbol. El próximo partido será contra la UD Llanera "B", en el Díaz Vega, el domingo 7 de junio a las 17:00. El equipo llanerano viene de empatar 1-1 en su partido de ida fuera de casa y de ganar 2-1 en la vuelta de la eliminatoria en el Pepe Quimaran, su campo. En la fase regular de liga, el conjunto rival de La Corredoria, que se clasificó como segundo del grupo 3, logró puntuar en diez de los catorce encuentros que disputó a domicilio, aunque solo convirtió seis victorias. Los ovetenses buscarán hacerse fuertes en casa y prepararse para un partido de vuelta en un campo en el que el Llanera solo ha dejado escapar siete puntos de los 42 que disputó en casa.