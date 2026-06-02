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Cuatro medallas para el Bádminton Oviedo en el Máster Sub 17 de Gijón

El club ovetense consiguió hacerse con dos medallas de oro y dos de plata en la categoría de mayor ranking del torneo

Arriba, por la izquierda, Belén Soto y Carlos Labrador; abajo, en el mismo orden, Analía Villabona, Alex Acevedo y Ianis Elbase

Arriba, por la izquierda, Belén Soto y Carlos Labrador; abajo, en el mismo orden, Analía Villabona, Alex Acevedo y Ianis Elbase / CBO

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Jorge Novo

La Corredoria

El Club de Bádminton Oviedo salda su participación en el Máster Sub 17 con cuatro medallas, dos de oro y dos de plata. Los jugadores del club ovetense consiguieron cuatro de las cinco medallas obtenidas por clubes asturianos en el torneo celebrado el pasado fin de semana en Gijón. El conjunto de La Corredoria termina así su participación con una gran actuación en una cita clave para la clasificación al campeonato nacional que se celebrará a final de año. Finalmente fueron ocho los deportistas que compitieron en las cinco modalidades posibles: individual femenino y masculino, dobles masculino y femenino y dobles mixto.

Belén Soto lideró la actuación del Bádminton Oviedo y de la representación asturiana consiguiendo dos victorias en la categoría N2, la de mayor ranking del torneo, en las modalidades de individual y dobles femenino. Nuria Serrá, jugadora catalana y compañera de Soto en la selección española, fue la pareja de dobles con la que la jugadora asturiana se alzó con su segundo oro del torneo. Las otras dos medallas, en este caso de plata, vinieron de la mano de Analia Villabona, subcampeona en individual femenino, y de la pareja formada por la propia Villabona y su compañero de club Carlos Labrador, en dobles mixto.

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Más allá de las medallas, el resto de jugadores del Bádminton Oviedo cosecharon varias victorias en la fase de grupos que, si bien no dieron para alzarse con los premios, dieron buena cuenta del buen nivel del equipo. El torneo, que incluía las categorías N2 y N4, corresponde a un nivel alto y medio, respectivamente. La clasificación a este torneo se hace por ranking y los cupos eran muy limitados, por lo que la mera participación en el Máster suponía un gran mérito deportivo.

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