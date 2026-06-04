Una actividad para toda la familia animará este sábado el mercadillo de La Corredoria: el Ayuntamiento organiza un taller de manualidades con materiales reciclados

La plaza del Conceyín quiere volver a lucir sus mejores galas. Este sábado 6 de junio el mercadillo de La Corredoria contará con un taller familiar pensado para que pequeños y mayores compartan una mañana de creatividad, juego y diversión en el entorno del mercado popular. Bajo el nombre de "Gallinas con Mensaje: Creatividad que Empaqueta Sonrisas", los participantes podrán crear figuras decorativas a partir de bolsas de papel recicladas, utilizando materiales creativos como cartulinas o pinturas.

El taller estará dirigido por los alumnos del Taller de Empleo "Oviedo Disfruta Cultura", dentro de las acciones formativas que desarrollan durante su proceso de aprendizaje. Con su ayuda los asistentes podrán crear unas gallinas decorativas que servirán también de contenedor para guardar mensajes, dibujos o para lo que la imaginación alcance. La actividad tendrá una duración de dos horas y media y se celebrará de 11:30 a 14:00 horas en la plaza del mercadillo.

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La propuesta se enmarca en la amplia programación de actividades desarrollada por el Ayuntamiento de Oviedo para revitalizar el mercado popular, complementando la oferta comercial con una agenda cultural que convierta el espacio en un lugar vivo y atractivo. “Queremos que el mercadillo de La Corredoria sea mucho más que un espacio comercial. Cada sábado incorporamos actividades pensadas para atraer a las familias, generar ambiente y convertir la plaza del Conceyín en un punto de encuentro para vecinos y visitantes”, explica Leticia González, concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales.