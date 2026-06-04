La biblioteca de La Corredoria recibirá mañana a "El píncipe ceniciento"
El cuentacuentos del grupo Puppy's, que ya ha pasado por otras bibliotecas municipales, llega al populoso barrio de Oviedo
Jorge Novo
El cuentacuentos "El príncipe ceniciento" llega a la biblioteca de La Corredoria. La animada representación del grupo Puppy’s aterrizará a las 18:00 horas en el centro municipal para que los más pequeños (y los no tan pequeños) pasen un rato divertido en el que también aprenderán sobre valores y coeducación. La obra de narración oral celebra así una nueva sesión tras haber pasado por otras bibliotecas de Oviedo.
El grupo Puppy’s Cuentacuentos realiza sesiones de narración oral y música para todos los públicos, "de 0 a 120 años", como ellos mismos afirman. Dentro de su actividad, orientada a la animación a la lectura, organizan cursos de narración y expresión oral para niños a partir de los tres años, así como conciertos didácticos. Con estas sesiones el grupo acercará a los vecinos de La Corredoria la narración y representación de un cuento infantil muy dinámico y didáctico.
"El principito ceniciento" ofrece una versión alternativa del tradicional cuento de La Cenicienta en el que la protagonista es sustituida por un príncipe. A través de esta propuesta, los niños atenderán a una historia en la que se invierten los roles de género de la historia original, ofreciendo una visión muy enriquecedora que permitirá al joven público aprender sobre valores como la igualdad y la eliminación de estereotipos.
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