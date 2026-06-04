La segunda jornada del programa "Activo mi Salud" consolida el éxito de la iniciativa

La Plaza del Conceyín se convirtió el viernes pasado en un punto de encuentro en torno a la promoción de los hábitos saludables. La iniciativa "Activo mi Salud" celebró su segunda jornada con juegos relacionados con la actividad física, una demostración de parkour y un photocall abarrotado de niños y vecinos del barrio. La actividad congregó a las entidades colaboradoras del proyecto y permitió a los interesados que se acercaron a las mesas informativas conocer un poco más sobre el programa.

"Activo mi Salud" es una iniciativa del centro de salud de La Corredoria. Cuenta con la colaboración de un grupo motor conformado por profesionales sanitarios, docentes y del ámbito social de distintas entidades del barrio. El proyecto se encuentra en su segunda fase tras haber pasado por una primer etapa de análisis. El primer paso consistió en la realización de encuestas a los niños y jóvenes del centro para la elaboración de un mapa que identificase los activos de salud vinculados a la actividad física en el barrio.

En esta segunda fase, orientada a visibilizar y difundir los resultados de los análisis iniciales, las entidades colaboradoras salen a la calle para explicar el proyecto a través de puestos informativos. Con ese objetivo llenaron la Plaza del Conceyín los viernes 21 y 28 de mayo, en una jornada que acercó la actividad física y los hábitos saludables a los más pequeños del barrio. La idea que motivó el nacimiento de esta propuesta es que los niños y los jóvenes encuentren alternativas de ocio saludables y activas para combatir la obesidad y el sedentarismo.

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Los profesionales inmersos en el programa destacan que la actividad física no incluye solo el deporte en sentido estricto, sino también salir al parque a pasear o, en definitiva, realizar actividades al aire libre que no tienen por qué implicar pagar una matrícula o comprar material especializado. El objetivo es que todos los vecinos puedan disfrutar de su barrio desde una perspectiva activa y saludable.