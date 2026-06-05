El Club de Bádminton Oviedo aspira a tener un tercer equipo en Liga Nacional: el Caja Rural Oviedo C se juega el ascenso a Segunda Oro
"Lo más positivo es que demuestra que tenemos una cantera amplia y que seguimos incorporando jugadores al proceso de formación para que puedan dar el salto a categorías superiores”, afirma César González, director técnico del club
Jorge Novo
El Caja Rural Oviedo C disputa este fin de semana en Tenerife la Fase de Ascenso a Segunda Oro. En total serán doce equipos los que competirán por una de las cuatro plazas de promoción a Segunda Oro, categoría de entrada a la Liga Nacional, donde el Club de Bádminton Oviedo ya cuenta con equipos en División de Honor y Primera Oro. El conjunto ovetense viene de proclamarse campeón de la Liga de Segunda Territorial de Asturias.
Las divisiones en la liga española de bádminton se dividen en las siguientes seis categorías principales, ordenadas de mayor a menor nivel jerárquico: División de Honor, Primera Oro, Primera Plata, Primera Bronce, Segunda Oro, y Segunda Territorial. Esta última categoría se disputa a nivel regional entre los equipos de la misma comunidad autónoma, siendo la única de estas características. A partir de Segunda Oro, categoría de reciente creación, los equipos pasan a formar parte de la liga nacional. En caso de alcanzar el ascenso, el CBO contará con tres equipos en la categoría nacional.
“Es un equipo muy joven y con poca experiencia en la Liga. Lo más positivo es que demuestra que tenemos una cantera amplia y que seguimos incorporando jugadores al proceso de formación para que puedan dar el salto a categorías superiores”, afirma César González, director técnico del club. Es precisamente esa juventud y la buena forma física las que, a juicio de Xandra Granda, jugadora del equipo, serán sus fortalezas. El nivel de la fase de ascenso será muy exigente y el objetivo solo se conseguirá "exigiendo el máximo rendimiento de todos los integrantes del equipo", señala Pelayo Rodríguez, integrante del conjunto ovetense.
Los doce equipos participantes han quedado encuadrados en cuatro grupos de tres equipos cada uno. El equipo asturiano disputará sus partidos en el Grupo C junto a Hoyo de Manzanares y Uni Drop. El debut será el sábado a las 13:30 horas frente al conjunto madrileño y cerrarán la fase de grupos a las 17:30 horas ante Uni Drop.
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