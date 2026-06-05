El IES La Corredoria inaugura su "aula de bienestar" con un mural elaborado por sus alumnos en defensa de la educación pública

El IES La Corredoria vivió hoy una de esas jornadas que hacen comunidad. Directora, autoridades, profesores y alumnos se dieron cita en el "aula de bienestar" del centro para inaugurar una obra de arte muy especial, un mural elaborado por los estudiantes de 4º de la ESO en defensa de la educación pública. La fecha estaba señalada en el calendario del instituto como una de las más señaladas e ilusionantes del curso, por todo el trabajo que llevó sacarlo adelante y porque, en cierto modo, abre una nueva etapa en el centro.

El coro escolar se encargó de la apertura de la jornada con una emotiva interpretación del "Aleluya" ante las atentas miradas de los presentes. El acto continuó con una performance en la que un grupo de alumnos fueron destapando las distintas partes del mural, al tiempo que Francisco Martínez, profesor de expresión artística y autor del diseño, explicaba el significado de cada uno de los elementos de la obra. "El mural construye un recorrido visual y simbólico en el cual 30 referencias culturales que aúnan arte, ciencia y educación dialogan entre sí para reflexionar sobre la manera en la que el bienestar hace frente a la incertidumbre", explicaba Martínez. La obra, además de ser una representación artística de gran belleza, quiere transmitir un mensaje: "Es una defensa de cómo la educación pública está trabajando fuertemente en el bienestar del alumnado. A través del arte se puede proyectar el disfrute que aporta la escuela", añade.

Aunque el diseño del mural tiene la firma del profesor, el trabajo de preparación, desarrollo y logística de la obra corrió a cargo de los alumnos. Para ello se dividieron en grupos y eligieron a un capitán por cada uno, quien se encargó de repartir las tareas, desde la preparación de los materiales a la limpieza de la sala al finalizar, pasando por la labor principal, la de pintar. "Le hemos dedicado muchas horas, tanto de clase como libres", afirma Sergio Cardona, capitán de uno de los equipos. "Estos proyectos que te hacen salir de la clase se agradecen mucho. A mí antes esta clase no me gustaba, pero llegó el proyecto y ahora disfruto mucho. Además, tenemos el aprobado garantizado", señala Jorge Fernández, alumno y capitán.

La idea de la obra surgió de manera natural. El instituto inauguró recientemente el "aula de bienestar", un espacio "alegre y amable donde los alumnos y profesores encuentren un lugar seguro en el centro", explica María Grueso, coordinadora de bienestar emocional y de protección del alumnado en el instituto. Se trata de un aula donde atender a los alumnos que necesiten hablar con los profesores de asuntos que requieran de un lugar donde se sientan protegidos. "Al inicio del curso le dije a la directora 'quiero un refugio para mis alumnos', necesitaba algo donde ellos se encontrasen a gusto y se animen a contarte sus preocupaciones", añade. Con la intención de crear ese ambiente de bienestar fue como surgió la idea del mural. "Cuando María me comentó que querían hacer algo relacionado con el bienestar dijimos 'vamos a hacer algo realmente bonito, que merezca las horas que le hemos dedicado'", afirma Francisco Martínez.

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"Es estupendo tener iniciativas así. Lo realmente fundamental para que un centro funcione es la convivencia. El bienestar emocional es básico", señala María Dolores Bueno, Directora General de Inclusión Educativa y Ordenación. "Todos los fondos de cooperación territorial mantuvieron el importe, salvo el de bienestar emocional, que lo duplicó. Eso significa que a todos, empezando por el ministerio, nos preocupa y nos ocupa el bienestar emocional del aula", añade. El proyecto se enmarca en las actividades que realizan los alumnos fuera de las aulas, aportando una visión educativa diferente y enriquecedora. "El taller tiene que tener una función preventiva, para evitar situaciones de conflicto, pero también reactiva, colaborando para que el clima del centro sea el mejor posible", explica la directora general. Con la inauguración del mural el "aula de bienestar" y el instituto abren una nueva etapa, una "muy ilusionante para el centro, que nos permitirá crecer priorizando la calidad sobre el tamaño, reforzando el bienestar de toda la comunidad educativa", concluye Lidia Freije, directora del centro.