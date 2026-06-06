Nueva iniciativa para dinamizar el mercadillo de La Corredoria
Alumnos del Taller de Empleo 'Oviedo Disfruta Cultura' dirigen la propuesta "Gallinas con Mensaje" para fomentar la creatividad y la reutilización de materiales
El mercadillo de La Corredoria ofreció este sábado una nueva actividad de dinamización dirigida a las familias. Bajo el título “Gallinas con Mensaje: Creatividad que Empaqueta Sonrisas”, la propuesta invitó a pequeños y mayores a compartir una mañana de creatividad, juego y diversión en la plaza del Conceyín.
La actividad estuvo dirigida por los alumnos del Taller de Empleo “Oviedo Disfruta Cultura”, dentro de las acciones formativas que desarrollan durante su proceso de aprendizaje. La iniciativa busca ofrecer una experiencia participativa para toda la familia y promover valores como la creatividad, la reutilización de materiales y el disfrute compartido.
La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, subrayó que el objetivo municipal es que el mercadillo de La Corredoria sea “mucho más que un espacio comercial”. “Cada sábado incorporamos actividades pensadas para atraer a las familias, generar ambiente y convertir la plaza del Conceyín en un punto de encuentro para vecinos y visitantes”, destacó.
Esta propuesta forma parte de la programación de dinamización impulsada por el Ayuntamiento para complementar la oferta comercial del mercado y seguir consolidándolo como un espacio vivo, cercano y atractivo para todos los públicos.
El mercadillo de La Corredoria se celebra todos los sábados, de 9.00 a 15.00 horas, en la plaza del Conceyín. Cuenta con una amplia oferta de productos de alimentación, moda, complementos, artesanía y artículos para el hogar, además de actividades culturales y de ocio dirigidas a distintos públicos.
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