El Rítmica La Corredoria hace historia con el subcampeonato en la Primera División de la Liga Iberdrola
El club ovetense logra en el Palacio de los Deportes de Oviedo un hito sin precedentes para la gimnasia rítmica asturiana al subir al podio de la máxima categoría nacional
El Rítmica La Corredoria acaba de firmar una jornada histórica para la gimnasia rítmica asturiana al proclamarse subcampeón de la Primera División en la Liga Iberdrola. El logro, conseguido en el Palacio de los Deportes de Oviedo, supone la primera vez que un equipo asturiano alcanza el podio de la máxima categoría nacional en la clasificación general.
El conjunto estuvo formado por Iziar Ordóñez, Candela Turrado, Sofía Ilteriakova, Claudia Mariño y Alba Rueda, integrantes de un equipo que volvió a demostrar su alto nivel competitivo en una cita de máxima exigencia. En esta fase participaron tres gimnastas del club, que completaron una actuación sobresaliente y decisiva para el resultado final.
Iziar Ordóñez consiguió la medalla de oro en cuerda con un ejercicio brillante de cuerda, mientras que Sofía Ilteriakova sumó dos nuevos oros tras imponerse en las modalidades de pelota y cinta. Estos resultados individuales impulsaron al Rítmica La Corredoria hasta un segundo puesto general que confirma el gran momento deportivo de la entidad ovetense.
Gracias a este subcampeonato, el club obtiene además el pase directo a la final de la Liga Iberdrola, que se celebrará el próximo mes de julio en Castellón. Allí competirán los diez mejores equipos de la Primera División, en una cita en la que La Corredoria volverá a representar a Asturias en la élite nacional.
Desde el club se quiso agradecer el trabajo de todo el equipo técnico, el esfuerzo y talento de las gimnastas y el apoyo incondicional de las familias, consideradas una parte fundamental del camino recorrido. También se trasladó el agradecimiento al Ayuntamiento de Oviedo por hacer posible que la competición se celebrase en la ciudad, permitiendo al equipo competir en casa y arropado por su afición.
El resultado supone un éxito sin precedentes para el Rítmica La Corredoria y para la gimnasia rítmica asturiana, que ya mira con ilusión a la final de Castellón tras una jornada inolvidable en Oviedo.
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