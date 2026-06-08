El Club Bádminton Oviedo consolida su cantera: el Caja Rural Oviedo C asciende a Liga Nacional
Con este resultado el club ovetense contará la próxima temporada con equipos en División de Honor, Primera Oro y Segunda Oro
Jorge Novo
El Bádminton Oviedo consolida su presencia en la categoría nacional. El Caja Rural Oviedo C logró el ascenso a Segunda Oro tras finalizar en quinta posición la Fase Final Segunda Territorial - Ascenso a Segunda Oro. Con este resultado el club contará la próxima temporada con tres equipos en Liga Nacional, uno en División de Honor, otro en Primera Oro y otro en Segunda Oro.
“Estamos súper contentos por haber conseguido el objetivo deportivo que nos habíamos marcado con un equipo muy joven. Esto demuestra que seguimos en un buen momento de cantera y tiene mucho valor porque nos enfrentamos a equipos que eran la primera formación de sus clubes” explicó César González, director técnico del Club Bádminton Oviedo. El ascenso permitirá reforzar la cantera y la formación de una plantilla compuesta mayoritariamente por jugadores sub-17 y sub-19 que buscan dar el salto a categorías superiores.
El conjunto ovetense inició la competición en el Grupo C, donde cayó por la mínima ante Hoyo de Manzanares (3-4) y se impuso con claridad a Uni Drop (6-1). Posteriormente, en la lucha por los puestos del quinto al octavo, los asturianos superaron a Armilla Corresponsano por 4-3 y a CB Badfor por 4-0, asegurando la quinta posición final entre los catorce equipos participantes y el ascenso a Segunda Oro. El logro supondrá "un reto importante tanto a nivel deportivo como organizativo, pero estamos muy contentos porque damos otro paso más en el crecimiento de la cantera”, concluyó César González.
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