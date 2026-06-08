La Corredoria se mueve contra el estrés con un taller gratuito de bailoterapia
El profesor Amador Valdés impartirá esta semana dos sesiones abiertas para todos los públicos con el objetivo de fomentar el bienestar, la actividad física y la energía positiva a través del baile
Jorge Novo
La Corredoria acogerá esta semana un taller de "bailoterapia" como receta para el malestar. Se trata del taller "Bailoterapia al aire libre", impartido por el profesor de baile Amador Valdés. La actividad tendrá lugar en la plaza del Conceyín el miércoles 10 de junio a las 17.30 horas y el viernes 12 de 19.00 a 20.30 horas en el Centro Social de El Cortijo. Este último tiene acceso libre hasta completar aforo y será retransmitido por el canal de YouTube del centro, para aquellos que quieran asistir desde sus casas.
Amador Valdés inició su carrera profesional como profesor de baile en abril de 1995 en los Centros Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. Aunque comenzó como una afición que compatibilizaba con su oficio de delineante y con otros empleos, se fue convirtiendo poco a poco en una profesión a la que actualmente se dedica en exclusividad. A lo largo de su carrera profesional ha participado en eventos como el Campeonato de Europa de Baile Retro de Torremolinos o el Festival de Baile de Benicàssim, así como en programas como "La mañana de la 1" o "De domingo a domingo", con Belinda Washington.
El taller lleva años animando los centros sociales de Oviedo e incluye una gran variedad de estilos musicales, desde bachata hasta flamenco. Está destinado a todo tipo de públicos, tanto para aquellos que quieran pasar un buen rato bailando como para aquellos que busquen aprender un nuevo estilo o mejorar su nivel. El objetivo es crear un espacio en el que los asistentes se liberen del estrés y se llenen de energía positiva.
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