La Corredoria pone pie y medio en la final del play off: golea al Llanera "B" en casa con cinco goles

La SDCR La Corredoria pone pie y medio en la final del play off. El conjunto ovetense logró la victoria por 5-0 contra la UD Llanera "B", con dobletes de Manuel Díaz y Jonás Alonso y un gol de Marius Alexandru Popescu, en el partido de ida de semifinales de la liguilla de ascenso a 2ª Asturfútbol, celebrado en el Díaz Vega. La vuelta se disputará el próximo domingo 14 a las 12.00 horas en el Pepe Quimarán.

El partido arrancó con tres goles en quince minutos del equipo ovetense, un inicio frenético que condicionó el resto del partido. Tras el descanso, en el minuto 67 llegaría el 4-0 y ya en el minuto 90 se ponía la "manita" en el marcador. El resultado, que no deja de ser sorprendente en unas semifinales, fue abultado pero fiel al buen encuentro que disputaron los locales, superiores durante los 90 minutos. Igualmente meritorio fue haber dejado la portería a cero contra un equipo que fue el tercero que más goles marcó de su grupo en la liga regular, con 68 tantos en 28 partidos.

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El buen resultado refleja una gran preparación del partido por parte de La Corredoria, que supo anular el ataque y la velocidad característicos del conjunto llanerano. Los jugadores locales imprimieron un ritmo más al encuentro desde el saque de inicio y supieron poner en práctica el plan trazado en la pizarra. Con esa misma concentración e implicación saldrán en el partido de vuelta, conscientes de que todavía quedan 90 minutos en los que deberán competir como lo hicieron en casa. El equipo de Llanera solo dejó escapar siete puntos de los 42 que disputó en casa durante la fase regular de la liga, por lo que los ovetenses deberán desplegar su mejor juego para certificar el pase a la final.