El IES Margarita Salas celebra el Día del Medio Ambiente con un proyecto sobre David Attenborough y el patrimonio natural asturiano

El pasado 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, los alumnos de 1º de la ESO del IES Margarita Salas presentaron un proyecto interdisciplinar para rendir homenaje al naturalista y divulgador científico David Attenborough en el año de su centenario.

La iniciativa partió de la lectura y análisis de la novela gráfica "Calpurnia", de Daphne Collignon, así como del estudio de los recursos propios del lenguaje del cómic. A partir de esta base, el alumnado investigó el patrimonio natural de Asturias, abordando aspectos climáticos, geográficos, geológicos y de biodiversidad, con especial atención a sus espacios naturales protegidos, además de profundizar en la figura y el mensaje conservacionista de Attenborough.

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Como resultado final, el alumnado creó historias ambientadas en una hipotética visita del divulgador a Asturias para la grabación de un documental, que posteriormente fueron adaptadas al formato cómic mediante guiones e ilustraciones propias. La experiencia finalizó con un concurso destinado a reconocer los trabajos más destacados por su calidad artística y su capacidad para transmitir los objetivos del proyecto.