La nueva pista de hockey de La Corredoria sigue su curso: las obras avanzan al ritmo previsto
El proyecto ha avanzado con rapidez y actualmente ya se han completado todas las actuaciones de demolición y retirada contempladas inicialmente
Jorge Novo
Las obras de reforma y ampliación de la pista de hockey cubierta de La Corredoria avanzan al ritmo previsto. El alcalde, Alfredo Canteli, y el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, visitaron esta mañana las obras para constatar la progresión que han experimentado desde que se pusieron en marcha la última semana de abril. Les acompañaban Álvaro Fernández, director general de infraestructuras, y responsables de la contrata. El objetivo del consistorio municipal es que la pista esté lista para que los equipos del barrio puedan utilizarla al inicio de la próxima temporada deportiva.
Los antiguos vestuarios y la cubierta existente fueron los primeros elementos en retirarse, hace unas dos semanas. El proyecto ha avanzado con rapidez y actualmente ya se han completado todas las actuaciones de demolición y retirada contempladas inicialmente. Asimismo, se están ejecutando los trabajos de preparación de los drenajes de las pistas de tenis y del saneamiento de los nuevos vestuarios. Las siguientes fases de la obra consistirán en la ejecución de la cimentación de los nuevos pilares, el montaje de la estructura y de la nueva cubierta, así como la construcción de los nuevos vestuarios, para finalizar posteriormente con la ejecución de la pista.
La actuación permitirá ampliar y redistribuir la superficie disponible, de tal manera que dispondrá de más aforo, más vestuarios y una envolvente más eficiente desde el punto de vista energético. Además, la nueva pista de hockey ha sido diseñada para reubicarla en sentido inverso al actual, ajustándose así a los estándares nacionales. Mientras tanto, los clubes afectados continúan desarrollando su actividad en el polideportivo de Fozaneldi, donde permanecerán durante estos meses de obras.
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