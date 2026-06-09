Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Las mejores orquestas de dentro y de fuera de Asturias estarán en las fiestas de un barrio de Oviedo: Panorama, Tekila, Waykas, Grupo Beatriz, Dani Parrondo...

La Corredoria vivirá San Juan, del 19 al 23 de junio, con música en directo, actos religiosos, juegos tradicionales, reparto del bollo y la gran hoguera de San Juan

Ambiente en las fiestas de La Corredoria en una edición pasada.

Ambiente en las fiestas de La Corredoria en una edición pasada. / David Cabo / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La Corredoria ya tiene programa para sus fiestas de San Juan 2026, que se celebrarán entre el viernes 19 y el martes 23 de junio. El barrio más populoso de Oviedo se volverá a llenar de ambiente festivo con una programación que combina verbenas, gastronomía, tradición y actividades para todos los públicos.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Las fiestas arrancarán el viernes a las 17.00 horas con la apertura de atracciones. A las 19.00 horas se celebrará una misa por los socios fallecidos y, ya por la noche, a las 22.00 horas, tendrá lugar la primera gran verbena, con la actuación de la orquesta Dani Parrondo y sesión de DJ.

El sábado estará marcado por uno de los actos gastronómicos del programa: la gran fabada de San Juan, prevista a las 15.00 horas en la carpa de las fiestas para todos los vecinos de La Corredoria. La jornada continuará a las 22.00 horas con romería y verbena a cargo del grupo Beatriz y DJ.

La programación continuará el domingo con la vertiente más tradicional de las fiestas. A las 12.00 horas se celebrará la misa en honor al Santo Patrón, seguida de procesión por los alrededores de la iglesia. A continuación, habrá vermut con música en vivo a cargo del grupo D’Cano. Por la tarde, a las 17.30 horas, se organizarán juegos tradicionales de la mano de Sueños de Papel, dirigidos a niños a partir de cinco años. La jornada se cerrará con romería y verbena amenizada por la orquesta Tekila y DJ.

El lunes tendrá lugar, entre las 18.00 y las 21.00 horas, el tradicional reparto del bollo y botella de vino para socios y colaboradores. La noche estará protagonizada por la actuación de Panorama City, que animará la verbena.

Las fiestas concluirán el martes, víspera de San Juan, con romería y verbena desde las 21.00 horas a cargo de la orquesta Waykas. A medianoche se celebrará uno de los momentos más esperados del programa: la gran hoguera de San Juan.

Noticias relacionadas

Durante todos los días de fiesta, el recinto contará además con la pulpería Archi, que acompañará la programación festiva en La Corredoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  2. Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  4. Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
  5. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  6. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  7. En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
  8. Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias

Adiós a las manchas más resistentes: el truco casero para combatir la suciedad en sartenes y ollas

Adiós a las manchas más resistentes: el truco casero para combatir la suciedad en sartenes y ollas

Las mejores orquestas de dentro y de fuera de Asturias estarán en las fiestas de un barrio de Oviedo: Panorama, Tekila, Waykas, Grupo Beatriz, Dani Parrondo...

Las mejores orquestas de dentro y de fuera de Asturias estarán en las fiestas de un barrio de Oviedo: Panorama, Tekila, Waykas, Grupo Beatriz, Dani Parrondo...

La emoción de dos mujeres al despedirse del papa en el aeropuerto: "Espero volver"

La emoción de dos mujeres al despedirse del papa en el aeropuerto: "Espero volver"

Un trabajador de una empresa maderera de Noreña sufre la amputación del dedo pulgar al cortarse con una sierra

Un trabajador de una empresa maderera de Noreña sufre la amputación del dedo pulgar al cortarse con una sierra

Los docentes de la concertada convocan una protesta este jueves en Oviedo: "Un mismo servicio público requiere de las mismas condiciones para el profesorado"

Los docentes de la concertada convocan una protesta este jueves en Oviedo: "Un mismo servicio público requiere de las mismas condiciones para el profesorado"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de pelo alisador más barato: por solo 8,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de pelo alisador más barato: por solo 8,99 euros

Comienza la cuarta jornada de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido en Castrillón

Comienza la cuarta jornada de búsqueda del hombre de 81 años desaparecido en Castrillón

La historia de Yevgeniy, el niño ucraniano que perdió a su padre en la guerra y pasará el verano en Asturias: "Aprendemos mucho de él"

La historia de Yevgeniy, el niño ucraniano que perdió a su padre en la guerra y pasará el verano en Asturias: "Aprendemos mucho de él"
Tracking Pixel Contents