Las mejores orquestas de dentro y de fuera de Asturias estarán en las fiestas de un barrio de Oviedo: Panorama, Tekila, Waykas, Grupo Beatriz, Dani Parrondo...

La Corredoria ya tiene programa para sus fiestas de San Juan 2026, que se celebrarán entre el viernes 19 y el martes 23 de junio. El barrio más populoso de Oviedo se volverá a llenar de ambiente festivo con una programación que combina verbenas, gastronomía, tradición y actividades para todos los públicos.

Las fiestas arrancarán el viernes a las 17.00 horas con la apertura de atracciones. A las 19.00 horas se celebrará una misa por los socios fallecidos y, ya por la noche, a las 22.00 horas, tendrá lugar la primera gran verbena, con la actuación de la orquesta Dani Parrondo y sesión de DJ.

El sábado estará marcado por uno de los actos gastronómicos del programa: la gran fabada de San Juan, prevista a las 15.00 horas en la carpa de las fiestas para todos los vecinos de La Corredoria. La jornada continuará a las 22.00 horas con romería y verbena a cargo del grupo Beatriz y DJ.

La programación continuará el domingo con la vertiente más tradicional de las fiestas. A las 12.00 horas se celebrará la misa en honor al Santo Patrón, seguida de procesión por los alrededores de la iglesia. A continuación, habrá vermut con música en vivo a cargo del grupo D’Cano. Por la tarde, a las 17.30 horas, se organizarán juegos tradicionales de la mano de Sueños de Papel, dirigidos a niños a partir de cinco años. La jornada se cerrará con romería y verbena amenizada por la orquesta Tekila y DJ.

El lunes tendrá lugar, entre las 18.00 y las 21.00 horas, el tradicional reparto del bollo y botella de vino para socios y colaboradores. La noche estará protagonizada por la actuación de Panorama City, que animará la verbena.

Las fiestas concluirán el martes, víspera de San Juan, con romería y verbena desde las 21.00 horas a cargo de la orquesta Waykas. A medianoche se celebrará uno de los momentos más esperados del programa: la gran hoguera de San Juan.

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Durante todos los días de fiesta, el recinto contará además con la pulpería Archi, que acompañará la programación festiva en La Corredoria.