Los alumnos del CP Poeta Ángel González estrenan la emisora escolar con una entrevista al alcalde de Oviedo

Una entrevista muy especial inauguró este martes la emisora de radio del CP Poeta Ángel González. Los alumnos de 5º de Primaria del colegio de La Corredoria pudieron conversar con Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, en el primer programa de Radio Poeta. La charla supone un arranque por todo lo alto del proyecto que acercará el medio de comunicación a los escolares para fomentar habilidades como la creatividad, la comunicación o la investigación.

Como buenos periodistas, los alumnos realizaron una labor de preparación previa para acercarse al perfil del entrevistado y preparar la batería de preguntas que hacerle en directo. Bajo las pautas y la guía de un profesor, los niños cogieron el micrófono y tomaron las riendas del programa, preguntando al alcalde acerca de su infancia, sus años de estudiante, sus gustos y su visión sobre Oviedo y La Corredoria. El alcalde se abrió y dejó ver su lado más personal ante los pequeños locutores, quienes demostraron una gran preparación, ilusión y profesionalidad en una entrevista de lo más imponente.

Noticias relacionadas

El colegio agradeció la "cercanía, amabilidad y cariño del alcalde hacia nuestro alumnado", así como a Lourdes García, concejala delegada de Educación, Salud Pública y Consumo "por su colaboración constante con nuestro centro a lo largo del curso escolar". La actividad regaló a los niños un día inolvidable que seguro les motivará a seguir con el proyecto radiofónico y a conseguir otros invitados de nivel como el del primer programa. Los oyentes podrán escuchar la entrevista completa próximamente en la sección de Radio Poeta de la web del colegio.