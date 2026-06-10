Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El Centro Alfalar organiza un Espacio de Encuentro para fomentar la convivencia y el diálogo

La iniciativa, que se celebrará el viernes 12 de junio a las 11.00 horas, invita a los participantes a compartir experiencias en un ambiente cercano y participativo

La sede del Centro Alfalar

La sede del Centro Alfalar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jorge Novo

La Corredoria

El Centro Alfalar acogerá el próximo viernes 12 de junio una nueva edición de su Espacio de Encuentro, una actividad dirigida a promover las relaciones personales, la conversación y el bienestar emocional a través de la convivencia y el intercambio de experiencias.

La propuesta busca ofrecer un momento de pausa en la rutina diaria, apostando por el contacto directo entre las personas y la escucha activa. Bajo el lema "Menos pantallas y más miradas. Menos prisas y más escucha", la organización pretende crear un entorno acogedor en el que los asistentes puedan compartir vivencias, reír y disfrutar del presente.

Noticias relacionadas

La cita tendrá lugar desde las 11.00 hasta las 13.00 horas en las instalaciones del Centro Alfalar. Desde la organización animan a participar a todas las personas interesadas y a acudir con ganas de conversar y compartir, en una jornada concebida como un espacio abierto para el encuentro y la creación de vínculos sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  3. Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil
  5. Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
  6. Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros

Palacios: "El edadismo se presenta de manera sibilina, hay una tendencia al paternalismo y los cuidados excesivos que llevan a la infantilización de los mayores"

Palacios: "El edadismo se presenta de manera sibilina, hay una tendencia al paternalismo y los cuidados excesivos que llevan a la infantilización de los mayores"

El Centro Alfalar organiza un Espacio de Encuentro para fomentar la convivencia y el diálogo

El Centro Alfalar organiza un Espacio de Encuentro para fomentar la convivencia y el diálogo

Finlandia prueba un sistema para detectar amenazas en los cables submarinos que sostienen Internet

Finlandia prueba un sistema para detectar amenazas en los cables submarinos que sostienen Internet

Cauce del Nalón dice "No a la guerra" en el teatro de El Entrego

Cauce del Nalón dice "No a la guerra" en el teatro de El Entrego

El salto de los pisos turísticos en Gijón: de 76 nuevos al mes a solo 3 desde el cambio legislativo

El salto de los pisos turísticos en Gijón: de 76 nuevos al mes a solo 3 desde el cambio legislativo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina de estructura metálica más barata del mercado: disponible por menos de 50 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina de estructura metálica más barata del mercado: disponible por menos de 50 euros

VÍDEO: Más de 600 estudiantes cantan contra el bullying en Oviedo

Tracking Pixel Contents