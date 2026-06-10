El Centro Alfalar organiza un Espacio de Encuentro para fomentar la convivencia y el diálogo

El Centro Alfalar acogerá el próximo viernes 12 de junio una nueva edición de su Espacio de Encuentro, una actividad dirigida a promover las relaciones personales, la conversación y el bienestar emocional a través de la convivencia y el intercambio de experiencias.

La propuesta busca ofrecer un momento de pausa en la rutina diaria, apostando por el contacto directo entre las personas y la escucha activa. Bajo el lema "Menos pantallas y más miradas. Menos prisas y más escucha", la organización pretende crear un entorno acogedor en el que los asistentes puedan compartir vivencias, reír y disfrutar del presente.

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La cita tendrá lugar desde las 11.00 hasta las 13.00 horas en las instalaciones del Centro Alfalar. Desde la organización animan a participar a todas las personas interesadas y a acudir con ganas de conversar y compartir, en una jornada concebida como un espacio abierto para el encuentro y la creación de vínculos sociales.