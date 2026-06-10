El proyecto "Activo mi Salud" de La Corredoria vuelve a salir a la calle: organiza una yincana con juegos tradicionales para este viernes

El proyecto "Activo mi Salud" de La Corredoria vuelve a salir a la calle con una actividad para la promoción de la actividad física, el juego en la calle y el uso de las zonas verdes del barrio. La iniciativa celebrará una nueva jornada el día 12 de junio, a las 17.00 horas, en el parque infantil de Llaviada, en la que tendrá lugar una yincana de juegos tradicionales abierta a todos los vecinos que quieran pasar un buen rato y disfrutar de los espacios de su barrio desde una perspectiva activa y saludable.

La actividad incluye juegos de la tradición popular como el tres en raya, el tiro de cuerda, el juego del pañuelo o las carreras de relevos. Esta y otras iniciativas enmarcadas en el proyecto pretenden fomentar alternativas de ocio saludables y activas orientadas especialmente a los niños y jóvenes del barrio, en una campaña contra la obesidad y el sedentarismo desarrollada por el centro de salud de La Corredoria.

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Más allá del cuidado de la salud, el programa promueve que los vecinos de La Corredoria puedan disfrutar de los espacios del barrio para practicar actividades físicas, no entendidas exclusivamente como la práctica de un deporte, sino entendidas en su sentido amplio, por ejemplo, saliendo a pasear por las zonas verdes. En este sentido, el pasado viernes las entidades colaboradoras del proyecto organizaron una demostración de parkour en la plaza del Conceyín. El programa da continuidad así a una iniciativa que está consolidando su éxito actividad tras actividad.