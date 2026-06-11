El Centro Alfalar impulsa un campamento urbano de verano con talleres, juegos y actividades al aire libre
El programa se desarrollará del 6 al 24 de julio en la sede del centro y está dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años
El Centro Socioeducativo Alfalar, de La Corredoria, ha anunciado la puesta en marcha de un campamento urbano de verano que se desarrollará entre el 6 y el 24 de julio, de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 14.30 horas. La iniciativa está dirigida a menores de entre 6 y 17 años, divididos en dos grupos, uno de infancia y otro de adolescencia. Los jóvenes que se inscriban disfrutarán de una alternativa educativa y lúdica durante el periodo estival.
El programa incluirá talleres creativos como manualidades, pintura y actividades de expresión, además de juegos cooperativos y dinámicas grupales diseñadas para fomentar la convivencia y el trabajo en equipo. Asimismo, se han previsto salidas al aire libre para favorecer el contacto con el entorno natural y promover hábitos saludables entre los participantes.
Las actividades tendrán lugar en la sede del centro, en la calle Emilio Llanza, 1, y cuentan con plazas limitadas, por lo que desde la organización recomiendan formalizar la inscripción lo antes posible. El objetivo del campamento es combinar aprendizaje, ocio y socialización en un entorno seguro durante las vacaciones escolares.
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