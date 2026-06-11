El Club Rítmica La Corredoria celebrará jornadas de puertas abiertas para dar a conocer su actividad

El Club Rítmica La Corredoria invita a las familias a acercarse a la gimnasia rítmica a través de sus jornadas de puertas abiertas, que se celebrarán los días 25, 26, 29 y 30 de junio en el Polideportivo Corredoria Arena. La actividad permitirá a niños y niñas conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la entidad y participar en clases de prueba gratuitas antes del inicio del próximo curso.

Las sesiones se desarrollarán en dos franjas horarias, de 12.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 17.00 horas, y los participantes podrán apuntarse a más de una clase si desean repetir la experiencia. Desde el club recomiendan reservar plaza previamente mediante el formulario habilitado para la actividad en sus redes sociales, aunque quienes no hayan realizado la inscripción online también podrán acudir directamente a la instalación deportiva para formalizar sus datos en el momento.

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Coincidiendo con estas jornadas, el Club Rítmica La Corredoria ha abierto además el periodo de inscripción para el curso 2026/2027. La entidad recibirá a nuevos alumnos y alumnas desde los 4 años, sin necesidad de experiencia previa, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la coordinación y el trabajo en equipo. El club recuerda que las plazas son limitadas y anima a las familias interesadas a aprovechar estas jornadas para conocer de cerca su proyecto deportivo.