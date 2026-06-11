Un grupo de baile tradicional asturiano animará el mercadillo de La Corredoria este sábado

El mercadillo de La Corredoria vuelve a animarse. El Grupo de Baile Tradicional de Fitoria ofrecerá una exhibición de baile tradicional asturiano entre las 11.30 y las 14.30 horas de este sábado en la plaza del Conceyín. La actividad se enmarca en la programación de dinamización impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo para convertir el popular mercado en un espacio de encuentro, comercio y cultura, complementando la oferta comercial con propuestas dirigidas a todos los públicos, favoreciendo un ambiente atractivo para vecinos y visitantes.

El Grupo de Baile Tradicional de Fitoria, fundado en 1989, llenará la calle de música, baile y voces compartidas. La entidad cuenta con una escuela de música tradicional, que en la actualidad cuenta con cuarenta alumnos e imparte clases en materias como la gaita asturiana, el tambor, el acordeón diatónico, la pandereta, la canción o el baile tradicional. Ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales, así como en fiestas populares. El grupo pretende transmitir de una forma fiel a su origen la multitud de cantares, bailes y dances que reflejan la gran riqueza cultural asturiana. Asimismo, la indumentaria utilizada cuida al detalle las piezas del traje tradicional asturiano de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

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La actividad, de acceso libre, permitirá disfrutar de la música y las danzas tradicionales asturianas, contribuyendo a poner en valor el patrimonio cultural de la región y a animar una jornada de compras en un mercado que continúa consolidándose como un referente de proximidad en el barrio. El mercadillo de La Corredoria se celebra todos los sábados de 9:00 a 15:00 horas en la plaza del Conceyín y cuenta con una amplia oferta de productos de alimentación, moda, complementos, artesanía y artículos para el hogar, además de actividades culturales y de ocio.