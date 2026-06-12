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El equipo de fútbol sala cadete del IES La Corredoria aspira este fin de semana a levantar la Copa Federación

El sábado 13 se disputarán las semifinales y el domingo 14 la final de la fase final de la competición, que enfrenta a los cuatro mejores clasificados de la liga regular

Integrantes de la plantilla de los distintos equipos del club.

Integrantes de la plantilla de los distintos equipos del club. / CD Ventanielles

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Jorge Novo

La Corredoria

El CD Ventanielles - IES La Corredoria "A", equipo de fútbol sala del centro de La Corredoria, disputará este fin de semana la fase final de la Copa Principado, en la categoría cadete. La competición, celebrada en el polideportivo de El Llano, en Gijón, enfrenta a los cuatro primeros clasificados de la fase regular de liga y consta de dos rondas: las semifinales, el sábado 13, y la final, el domingo 14.

Los encuentros de semifinales enfrentan, por un lado, al EFS de Siero con el CD Cacolas y, por otro lado, al Arenas de Manzaneda CD Los Robles con el propio CD Ventanielles - IES La Corredoria. El equipo ovetense finalizó la temporada en tercera posición, con 15 victorias en 20 partidos. De las dos derrotas cosechadas a lo largo del curso, una llegó precisamente en el encuentro contra el CD Cacolas en su casa, mientras que en el partido celebrado en el IES La Corredoria el resultado fue de empate.

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El club de La Corredoria viene de golear por 6-1 al Mieresala hace tres semanas, en el partido de vuelta de los cuartos de la Copa, tras haber perdido 4-3 en la ida. Este fin de semana, el ganador de la eliminatoria pasará a la final y aspirará a alzarse con el mayor trofeo del fútbol sala cadete en Asturias, lo que sería la guinda a una gran temporada del equipo ovetense, que se encuentra en su segundo año de vida.

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