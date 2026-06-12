El mercadillo de La Corredoria suspenderá su jornada del 20 de junio con motivo de las fiestas

El Ayuntamiento ha suspendido el mercadillo de La Corredoria el sábado 20 de junio. La decisión, prevista en las bases reguladoras, responde a la incompatibilidad de su celebración en la plaza del Conceyín por estar ocupado el espacio con las instalaciones de las fiestas de San Juan. Los festejos locales se celebrarán entre el viernes 19 y el martes 23 de junio.

En concreto, el sábado 20, día habitual del mercadillo, se celebrará la gran fabada de San Juan, prevista a las 15.00 horas en la carpa de las fiestas para todos los vecinos de La Corredoria. La jornada continuará a las 22.00 horas con la romería y verbena a cargo del Grupo Beatriz y de un DJ.

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El mercadillo reanudará su actividad finalizadas las fiestas. El popular mercado se celebra todos los sábados de 9:00 a 15:00 horas en la plaza del Conceyín y cuenta con una amplia oferta de productos de alimentación, moda, complementos, artesanía y artículos para el hogar, además de actividades culturales y de ocio.