Más de ochenta jóvenes participan en una yincana de juegos tradiciones por la salud en La Corredoria

Una yincana de juegos tradicionales congregó ayer a más de ochenta niños y adolescentes de La Corredoria en el parque infantil de Llaviada. La actividad se enmarca en la iniciativa "Activo mi Salud", un proyecto del centro de salud del barrio ovetense en colaboración con el ISPA-FINBA para "promover la actividad física entre los jóvenes y combatir la obesidad infantil", explica Mercedes Sarmiento, promotora del programa.

La iniciativa tiene el objetivo de dinamizar los activos del barrio en los que los jóvenes encuentran un espacio de ocio alternativo donde poder realizar ejercicio físico. La primera fase del proyecto consistió precisamente en la identificación de dichos activos por parte de los participantes. Los clubes deportivos del barrio, la plaza del Conceyín y las zonas verdes fueron los más señalados en las encuestas.

"Hay sitios que no conocen, otros que están desaprovechados y otros que identifican como peligrosos o poco cuidados", comenta Jorge Núñez, uno de los organizadores. Identificar estas barreras fue también parte del trabajo de mapeo inicial. "Uno de los inconvenientes principales es que no hay sitios atechados para hacer ejercicio. Si llueve se mojan y si hace sol no se puede estar", añade Amaya García, fisioterapeuta en el centro de salud. El proyecto servirá también para trasladar estas peticiones a las autoridades y plantearles las «alternativas muy sensatas» que los propios niños han propuesto.

El proyecto ha gozado de un gran acogimiento por parte de los vecinos y de todas las asociaciones, entidades y centros educativos del barrio que forman parte del grupo motor de la iniciativa. «La salud se promueve no solo desde la consulta, sino también saliendo a la calle junto a los niños, familias y organizaciones del barrio», explica Mercedes Sarmiento y añade: "lo importante es hacer comunidad".

La yincana estuvo formada por cuatro juegos tradicionales: la soga, el pañuelo, el tres en raya y las panoyas. "Esta generación no sabe lo que es el pañuelo. Es importante que aprendan que hay juegos que pueden hacer en la calle sin tener que comprar material especializado o gastar dinero", apuntan las organizadoras.

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"La iniciativa nos parece genial, especialmente en un barrio tan joven y con tantos niños", valoran Miguel Fernández y Andrea Fernández, padres de dos de las participantes, quienes consideran que la falta de infraestructuras en el barrio es también un obstáculo importante. "Los parques infantiles están bien para la pequeña, pero para la mayor que tiene diez años ya se queda pequeño. No hay niños de esa edad en la calle, porque no hay infraestructuras donde puedan hacer comunidad", añaden los padres y vecinos del barrio, quienes han solicitado formalmente, entre otras peticiones, la instalación de fuentes en algunos de estos parques.