La Asociación de Festejos "San Juan" enciende sus fiestas: "¡Todos a La Corredoria!"

Las fiestas de La Corredoria darán el pistoletazo de salida el próximo viernes 19 y se prolongarán hasta el martes 23. Serán cinco días llenos de actividades, como el tradicional reparto del bollo o la gran hoguera de San Juan. "Será una gran fiesta, esperemos que el tiempo nos respete", asegura Clara María Iglesias, presidenta de la Asociación de Festejos "San Juan", la entidad organizadora de los festejos, una celebración "centenaria y pionera en Oviedo".

El cartel de actuaciones de este año, conformado por algunas de las mejores orquestas de la región, será uno de los principales atractivos de la edición. "Procuramos que a La Corredoria vengan buenas orquestas siempre. El problema es que los camiones son cada vez más grandes y la plaza tiene el tamaño que tiene", explica Iglesias. La edición de este año contará con actuaciones de Panorama City, Grupo Beatriz, Dani Parrondo, Tekila y Waikas, entre otras.

Las fiestas, unas de las más multitudinarias del verano ovetense, se preparan para una gran asistencia tras una edición, la pasada, con cifras anómalas. "El año pasado tuvimos un pequeño bajón de gente por el ascenso del Oviedo, porque muchos fueron a celebrarlo por ahí. Pero siempre es una fiesta que atrae a muchísima gente", apunta la presidenta de la asociación. Este año podría coincidir con otro ascenso, el de la SDCR La Corredoria a Segunda Asturfútbol, pero en este caso los jugadores se quedarían en el barrio a celebrar. "Tenemos la fuente de Cuatro Caños preparada. Si conseguimos la promoción va a ser una gran fiesta", afirma Iglesias y destaca que "todas las asociaciones y entidades del barrio estamos muy unidas".

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Aunque los días grandes de la celebración serán el lunes 22 con el reparto del bollo y el martes 23, día de la hoguera de San Juan, las orquestas, juegos infantiles, actos religiosos y actividades gastronómicas llenarán seguro de gente y animación los cinco días de fiestas. A pesar de que no es fácil hacer una previsión de cifras "porque nunca sabes si va a llover o cualquier otra cosa", los festejos son una de las grandes celebraciones que marcan el inicio del verano en Oviedo y en Asturias. La responsable de organizar las fiestas lo tiene claro: "¡Todos a La Corredoria!".