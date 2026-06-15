Alerta en La Corredoria por la creciente presencia de jabalíes en las calles

La inquietud vecinal va en aumento en el barrio ovetense de La Corredoria ante una presencia de jabalíes que ha dejado de ser anecdótica para convertirse en un problema diario. Los residentes denuncian que los animales "campan a sus anchas" por el casco urbano y muestran una total falta de temor hacia los vehículos o los transeúntes. El último episodio que ha encendido las alarmas tuvo lugar este mismo fin de semana, cuando un par de suidos fue avistado paseando con total tranquilidad por la calle Molín de Pachón, en las proximidades del concurrido parque del Nora.

No es, ni mucho menos, la primera vez que se reporta esta situación en la zona. Son muchos los residentes que afirman verlos de forma sistemática durante las noches en las áreas residenciales. Los testimonios coinciden en señalar que los animales utilizan como corredor habitual todas las zonas verdes situadas entre el propio barrio, el centro comercial Parque Principado y el polígono del Espíritu Santo, donde encuentran un hábitat idóneo para buscar alimento entre los contenedores y los jardines públicos.

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El vecindario urge ya a las autoridades locales a tomar medidas de control inmediatas ante el evidente riesgo de que se produzcan accidentes de tráfico en las arterias principales del barrio, o bien encuentros peligrosos con mascotas y peatones en las horas de menor visibilidad.