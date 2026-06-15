La Corredoria acogerá una jornada participativa contra la soledad dentro del programa municipal “Oviedo a tu lado”
El Centro Social “El Cortijo” será el epicentro de una iniciativa para reforzar la vida comunitaria en los barrios
La Corredoria volverá a ser punto de encuentro vecinal con la celebración de una nueva jornada del programa municipal contra la soledad no deseada “Oviedo a tu lado”, una iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo que busca reforzar las redes de apoyo y la convivencia en los barrios. El encuentro se desarrollará en el Centro Social de La Corredoria “El Cortijo”, uno de los principales espacios de dinamización social del barrio.
La cita tendrá lugar el 24 de junio de 2026, entre las 17.00 y las 19.30 horas, y se plantea como un espacio abierto de trabajo y participación dirigido a vecinos, vecinas y asociaciones. El objetivo es claro: combatir la soledad no deseada a través de la implicación directa de la ciudadanía y la generación de propuestas que nazcan desde el propio tejido social de La Corredoria y del resto de barrios.
Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de internet en el enlace habilitado por el Ayuntamiento o de forma presencial en la red de centros sociales municipales. Desde la organización subrayan que la participación vecinal resulta clave para seguir construyendo una Corredoria más unida, cercana y comprometida con sus vecinos, dentro de una estrategia de ciudad que pone el foco en las personas y en la vida de barrio.
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