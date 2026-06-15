La Corredoria vuelve a Segunda Asturfútbol a la primera de cambio

La SDCR La Corredoria vuelve a Segunda Asturfútbol en el primer intento tras haber descendido el año pasado. Los ovetenses se impusieron por 0-2 a La UD Llanera "B" en el partido de vuelta de la fase final del play off de ascenso y ponen la guinda a una gran temporada en la que quedaron terceros en liga. Los jugadores volvieron a bañarse en la fuente de Cuatro Caños dos años después del ascenso logrado en la temporada 2023-2024.

El 5-0 de la ida pesó demasiado en un equipo, el Llanera "B", que buscó sorprender a sus visitantes desde el principio con un gol tempranero que les diese esperanza, pero que no llegó. La primera ocasión fue, sin embargo, para La Corredoria, con un disparo desde la frontal que se estrelló contra el palo de la portería. En el minuto 30 vendría el primer gol a manos de Álex Arce, tras un penalti muy protestado por los locales. Una chilena de Manuel Díaz al filo del descanso pudo aumentar la ventaja, pero no sería hasta el minuto 52 cuando marcó el segundo gol del encuentro, en un gran remate de cabeza que terminó de sentenciar la eliminatoria. Los llaneranos siguieron intentándolo y gozaron de varias ocasiones para recortar la distancia, pero la actuación de Iker San Juan lo impidió.

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Tras el pitido final los jugadores del equipo ovetense celebraron por todo lo alto un ansiado ascenso que llega tras haber dejado por el camino a tres equipos: el Salas, el Riosa y el propio Llanera "B". La plantilla dirigida por Toni Cándano podrá alargar la fiesta del ascenso hasta el próximo fin de semana, coincidiendo con las fiestas de San Juan en el barrio.