El equipo de fútbol sala cadete del IES La Corredoria cae en semifinales de la Copa Principado y cierra una temporada sobresaliente

El IES La Corredoria-CD Ventanielles, equipo de fútbol sala del centro educativo de La Corredoria, cayó por 5-4 este fin de semana en las semifinales de la fase final de la Copa Principado, en la categoría cadete, ante el Arenas de Manzaneda CD Los Robles. El ajustado resultado reflejó la igualdad que se presumía en la previa de un partido que enfrentaba al segundo y tercer clasificado en la liga regular, con un punto de diferencia entre ambos.

Los locales plantearon de inicio un partido de transiciones rápidas, coberturas y lanzamiento de balón diagonal buscando las espaldas del equipo del IES La Corredoria. De esta forma llegó en el minuto 8 el 1-0 al marcador tras jugada con llegada al segundo palo. Los ovetenses siguieron buscando una presión alta y en una de las salidas de balón del equipo local lograron robar el balón y poner el empate en el tablero, de los pies de Miguel García. El segundo gol de Los Robles llegaría en el minuto 22 tras un malentendido entre la defensa y el portero del conjunto visitante. El tercero vendría unos minutos después tras un saque neutral que terminó en disparo de los locales. Mateo Linares lograría recortar distancias al filo del descanso con el 3-2, tras un gran pase de Javier Peláez.

La segunda parte comenzó con varios ataques sucesivos de Los Robles y alguna contra del IES La Corredoria, que logró varias ocasiones prometedoras en portería contraria. Un golpe en la mano del portero local provocó que los servicios médicos le atendieses y, tras la reanudación, un pase diagonal colgó el balón en el área ovetense que acabó en penalti y gol en contra, poniendo el 4-2. Tras el cuarto gol los de La Corredoria lograron varias ocasiones de finalización, pero sin acierto en la última decisión, fruto de las prisas. A pesar de ello, los visitantes lograron marcar el tercer gol, el del doblete de Mateo Linares, pero el arreón final fue insuficiente y el resultado final se quedó en un 4-3 que supuso el pase a la final de Los Robles.

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La Copa Principado pone fin a una gran temporada de los del IES La Corredoria, tras haber clasificado como terceros en liga, con quince victorias, tres empates y tan solo dos derrotas en veinte partidos. Cabe recordar que el club atravesaba su segundo año de vida y ya mira al futuro con ilusión, pensando en el mes de agosto y en seguir creciendo en todas las categorías.