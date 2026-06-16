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El Festival Internacional del Humor aterriza en La Corredoria con una charla de Moncho Borrajo

El Centro Social de El Cortijo acogerá mañana miércoles día 17 la conferencia "Anatomía de una carcajada", enmarcada en el programa que se celebra en Oviedo del 12 al 21 de junio

Moncho Borrajo, en una de sus actuaciones

Moncho Borrajo, en una de sus actuaciones / RTVE

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Jorge Novo

La Corredoria

El Festival Internacional del Humor llega por primera vez a Oviedo y La Corredoria será uno de sus escenarios. El Centro Social de El Cortijo acogerá este miércoles 17 a las 18.00 horas la charla "Anatomía de una carcajada", impartida por el humorista Moncho Borrajo. El festival trae a la ciudad a las caras más reconocibles del panorama nacional y regional, contando con actuaciones de destacados humoristas, como Agustín Jiménez, Lala Chus, Daniel Fez o Joaquín Pajarón.

Moncho Borrajo, humorista, showman y dramaturgo español, protagonizará un coloquio sobre el humor en el que los asistentes podrán reflexionar, dialogar y, sobre todo, pasar un rato divertido y, seguro, lleno de risas. A lo largo de su carrera el artista ha compaginado las giras nacionales de sus espectáculos humorísticos con la publicación de libros de humor, pero también de temáticas sociales. En 1976 recibió la Medalla al Mérito Artístico del ministerio, aunque su popularidad despegó durante su paso por el "Un, dos, tres...".

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La Corredoria se convierte así en una de las paradas de este festival, dirigido por el humorista asturiano Joaquín Pajarón. Será una jornada cargada de diversión en la que el público podrá conocer más de cerca a una figura imprescindible del panorama humorístico español y reflexionar sobre el arte de hacer reír.

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