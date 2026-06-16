El gran centro social de La Corredoria, más cerca: encargado el proyecto para reformar el parking del edificio
El futuro centro social integrado de Oviedo destinará la parte sur a hostelería, el núcleo central a servicios y el norte a biblioteca y sala de estudio
El Ayuntamiento de Oviedo continúa dando pasos firmes para la transformación del fallido mercado de abastos de La Corredoria en lo que el alcalde, Alfredo Canteli, ha definido como el centro social integrado "más grande de Asturias". En esta ocasión, los esfuerzos municipales se centran en el subsuelo del edificio de 3.500 metros cuadrados. La concejalía de Edificios y Patrimonio Municipal ha contratado a la firma Audiner asesores energéticos para la redacción del proyecto específico de instalaciones destinado al garaje del futuro complejo. El departamento municipal ha adjudicado este contrato menor por un importe de 12.705 euros. El objetivo de la firma será diseñar, de manera paralela al desarrollo general del centro social, un plan dirigido exclusivamente a acondicionar y poner a punto el aparcamiento del inmueble, que cuenta con una superficie notable distribuida en dos plantas (una primera de 3.000 metros cuadrados y una segunda de 2.300).
Este encargo complementa las actuaciones recientes de la concejalía, que hace unas semanas cerró otro contrato menor para el servicio de delineación con el fin de incorporar datos clave al proyecto general de la obra. Con estas fases técnicas en marcha, el Consistorio avanza en la distribución de los espacios interiores ya planificados para dinamizar este populoso barrio de Oviedo.
Cabe recordar que el diseño del futuro centro social integrado prevé destinar la parte sur del edificio a la hostelería, con una cafetería de 185 metros cuadrados, un restaurante de 135 metros, cocina y almacén con accesos independientes. El núcleo central del inmueble albergará la recepción, atención al ciudadano, una sala polivalente de 300 metros equipada con camerinos, un área infantil de 210 metros y cinco salas para talleres y usos múltiples (tres de 150 metros y dos de 100 metros). Por último, la zona norte estará reservada para el silencio y el estudio, equipada con una biblioteca de 350 metros cuadrados y una sala de estudio de 390 metros.
Con el nuevo proyecto adjudicado a Audiner para el acondicionamiento del parking, el Ayuntamiento busca garantizar que la infraestructura subterránea esté a la altura de los servicios públicos y el crecimiento que experimenta el barrio de La Corredoria, considerado por el equipo de gobierno como una de las prioridades de la gestión municipal.
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