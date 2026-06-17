El Club Bádminton Oviedo hace balance de la temporada con Adrián Barbón
El club ovetense fue recibido este miércoles por el presidente del Principado, con quien compartieron los hitos conseguidos durante la temporada y los retos para el futuro
El presidente del Principado de Asturias es del Bádminton Oviedo. El club ovetense fue recibido este miércoles por Adrián Barbón en la sede de la Presidencia del Principado de Asturias. En el encuentro participaron el presidente de la entidad, Nicolás García, integrantes del cuerpo técnico y jugadoras del equipo femenino, tetracampeonas de España por equipos.
Los integrantes de la expedición pudieron compartir con el presidente autonómico la actualidad deportiva del club y los hitos conseguidos durante la temporada, una marcada por los éxitos deportivos. Entre ellos, el título conseguido en la Copa Iberdrola, el tercer puesto en la Liga Nacional de División de Honor y la incorporación de un nuevo equipo a Segunda Oro, que permitirá al Club Bádminton Oviedo contar la próxima campaña con tres equipos en Liga Nacional de Clubes.
El encuentro sirvió para hablar del presente, pero también del futuro del Bádminton Oviedo y de las expectativas de cara a la próxima temporada. En el horizonte se encuentra la próxima edición de la Copa Iberdrola, una fecha marcada en el calendario porque Oviedo será la sede de la competición que se celebrará en septiembre. El club afrontará esta cita como anfitrión con el objetivo de defender el título y volver a levantar la Copa ante su afición.
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