El Club Rítmica La Corredoria brilla en el Campeonato de España con el título nacional de Gabriel Vigil
El club ovetense firma una actuación sobresaliente en Guadalajara y refuerza su proyección nacional en una cita marcada por el esfuerzo, la regularidad y la emoción.
El Club Rítmica La Corredoria acaba de vivir unos días históricos en el Campeonato de España Individual, Autonomías e Individual Masculino, celebrado en Guadalajara, donde sus gimnastas Itziar Ordóñez y Gabriel Vigil firmaron una destacada actuación.
La gran alegría del campeonato llegó de la mano de Gabriel Vigil, que compitió en la categoría Infantil Masculino y firmó una actuación brillante. El gimnasta del Club Rítmica La Corredoria se proclamó campeón de España, un título que ya forma parte de la historia de la entidad.
Además, en Primera Categoría, Itziar Ordóñez afrontó una competición exigente en la que supo demostrar el coraje, la madurez y la capacidad de superación que la caracterizan. La gimnasta fue creciendo a lo largo del campeonato, luchando sus cuatro ejercicios de menos a más y manteniendo la calma en los momentos de mayor tensión.
Gracias a su esfuerzo, logró un meritorio 11º puesto en la clasificación general, cumpliendo además el gran objetivo de mantener la Primera Categoría. Un resultado que confirma su progresión y consolida su nivel entre las mejores gimnastas del panorama nacional.
No fueron los únicos buenos resultados. La lluvia de medallas se completó con oro en pelota, oro en cinta y plata en cuerda. Una auténtica exhibición de talento, trabajo y constancia. Desde el club han querido felicitar a ambos gimnastas por llevar el nombre del Club Rítmica La Corredoria a lo más alto y por representar los valores del esfuerzo, la dedicación y la superación.
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