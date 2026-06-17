El Corredoria Arena acoge el torneo que cierra la temporada de bádminton en Asturias: Este sábado 20 de junio se celebra el Asturias Top TTR de Oviedo
La competición, organizada por el Club Bádminton Oviedo y la Federación de Bádminton del Principado, reunirá a 17 equipos de la región y del resto del país
El Pabellón Corredoria Arena, sede del Club Bádminton Oviedo, acogerá este sábado 20 de junio el Asturias Top TTR de Oviedo, una competición que pondrá el broche final a la temporada territorial 2025-2026. El torneo, organizado por el club ovetense y la Federación de Bádminton del Principado de Asturias, comenzará a las 9.00 horas y contará con la participación de 115 jugadores pertenecientes a 17 clubes de nueve comunidades autónomas.
La competición incluye las categorías Absoluto, Sub 13, Sub 15, Sub 19 y Sénior. Entre los participantes estarán presentes los clubes asturianos Astures, Oviedo, Vegadeo, Riosa, Bádminton Occidente y Gijón, junto a representantes llegados de Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Cantabria, Canarias, Comunidad Valenciana y País Vasco.
La cita permitirá al Bádminton Oviedo cerrar la temporada en su propia casa y traer una competición de gran relevancia a su sede. El Asturias Top TTR reunirá en la pista a muchos de los jugadores del club en el cierre de la temporada territorial y supondrá una oportunidad ideal para hacer una valoración final del año y empezar a proyectar los objetivos del próximo curso deportivo. Tras esta competición, el Club Bádminton Oviedo afrontará un breve receso de dos semanas antes de iniciar, a partir de la segunda semana de julio, la pretemporada y la preparación de los nuevos retos deportivos del curso 2026-2027.
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