El IES La Corredoria abre el plazo de matrícula para el curso 2026/2027
Las familias deberán entregar la documentación entre el 1 y el 13 de julio en la Secretaría del centro en horario de mañana
El IES La Corredoria ha anunciado la apertura del periodo de matrícula para el próximo curso escolar 2026/2027, un trámite que las familias deberán formalizar entre el 1 y el 13 de julio. La Secretaría del centro atenderá a los usuarios en horario de 9:00 a 13:00 horas, dentro del calendario establecido para facilitar la organización del nuevo año académico.
En cuanto a la recogida de los sobres de matrícula, el alumnado de 1º de ESO los recibirá durante la reunión de familias prevista por el centro, aunque también podrán retirarse en Secretaría en caso de no poder asistir. Para el resto de cursos, los sobres se entregarán mañana, 19 de junio, junto con el boletín de notas, siendo estos nominativos para cada estudiante.
Desde el instituto recuerdan la importancia de completar correctamente toda la documentación incluida en el sobre, que deberá entregarse debidamente cumplimentada y firmada por ambos tutores legales. El centro insiste en la necesidad de respetar los plazos y requisitos para garantizar un proceso de matriculación ágil y ordenado.
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