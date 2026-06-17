Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

El IES La Corredoria abre el plazo de matrícula para el curso 2026/2027

Las familias deberán entregar la documentación entre el 1 y el 13 de julio en la Secretaría del centro en horario de mañana

Las instalaciones del IES La Corredoria.

Las instalaciones del IES La Corredoria.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jorge Novo

La Corredoria

El IES La Corredoria ha anunciado la apertura del periodo de matrícula para el próximo curso escolar 2026/2027, un trámite que las familias deberán formalizar entre el 1 y el 13 de julio. La Secretaría del centro atenderá a los usuarios en horario de 9:00 a 13:00 horas, dentro del calendario establecido para facilitar la organización del nuevo año académico.

En cuanto a la recogida de los sobres de matrícula, el alumnado de 1º de ESO los recibirá durante la reunión de familias prevista por el centro, aunque también podrán retirarse en Secretaría en caso de no poder asistir. Para el resto de cursos, los sobres se entregarán mañana, 19 de junio, junto con el boletín de notas, siendo estos nominativos para cada estudiante.

Noticias relacionadas

Desde el instituto recuerdan la importancia de completar correctamente toda la documentación incluida en el sobre, que deberá entregarse debidamente cumplimentada y firmada por ambos tutores legales. El centro insiste en la necesidad de respetar los plazos y requisitos para garantizar un proceso de matriculación ágil y ordenado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  3. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  6. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  7. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el alisador de pelo que de baja de 44 euros a solo 17: la favorita de las peluqueras

Villaviciosa formará en competencias digitales a colectivos en riesgo de exclusión social

Villaviciosa formará en competencias digitales a colectivos en riesgo de exclusión social

El Club Rítmica La Corredoria brilla en el Campeonato de España con el título nacional de Gabriel Vigil

El Club Rítmica La Corredoria brilla en el Campeonato de España con el título nacional de Gabriel Vigil

El IES La Corredoria abre el plazo de matrícula para el curso 2026/2027

El IES La Corredoria abre el plazo de matrícula para el curso 2026/2027

CC OO asegura que estará "vigilante" para velar por el cumplimiento del acuerdo para relanzar el centro neurológico de Langreo

CC OO asegura que estará "vigilante" para velar por el cumplimiento del acuerdo para relanzar el centro neurológico de Langreo

Rechazado en la ITV con falta "muy grave" y multa de 200 euros por lo ocurrido con la letra de los neumáticos pese a ser nuevos: el error en la "W" que registra el BOE

Rechazado en la ITV con falta "muy grave" y multa de 200 euros por lo ocurrido con la letra de los neumáticos pese a ser nuevos: el error en la "W" que registra el BOE

El rector Villaverde defiende a la universidad pública en su investidura como honoris causa en Normandía: "No puede ser un mero instrumento económico"

El rector Villaverde defiende a la universidad pública en su investidura como honoris causa en Normandía: "No puede ser un mero instrumento económico"

El IES Margarita Salas abre el plazo de matrícula para el curso 2026/2027

El IES Margarita Salas abre el plazo de matrícula para el curso 2026/2027

Una de las grandes orquestas gallegas amenizará este viernes la fiesta de San Juan en Cornellana, en Salas: "Se espera que venga mucha gente"

Tracking Pixel Contents