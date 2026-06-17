El IES Margarita Salas abre el plazo de matrícula para el curso 2026/2027
Las familias deberán formalizar la inscripción entre el 1 y el 13 de julio tras la publicación de las listas definitivas de admitidos
El proceso de admisión en el IES Margarita Salas de La Corredoria entra en su fase final con la apertura del periodo de matriculación para el próximo curso 2026/2027. Tras la publicación de las listas definitivas de admitidos el pasado 28 de mayo, las familias de los estudiantes seleccionados deben ahora completar el trámite para asegurar la plaza obtenida.
El plazo de matrícula permanecerá abierto del 1 al 13 de julio, ambos inclusive, y los impresos de solicitud están disponibles directamente en la Secretaría del centro. Desde el instituto recuerdan la importancia de no dejar este trámite para el último momento, ya que se trata del paso definitivo del proceso de admisión.
La dirección del centro ha advertido de forma clara que, una vez finalizado el plazo el 13 de julio, no formalizar la matrícula supondrá la pérdida automática del derecho a la plaza adjudicada. Por ello, se insiste en que las familias cumplan con los plazos establecidos para evitar incidencias en el inicio del próximo curso escolar.
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