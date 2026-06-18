El club de fútbol de La Corredoria celebra con 200 bollos un Día del Socio muy especial tras el ascenso

La SDCR La Corredoria, el club de fútbol del barrio, celebró este jueves el Día del Socio con el reparto de 200 bollos y otras tantas botellas de vino. Al habitual ambiente festivo de esta fecha se sumó la alegría del ascenso a Segunda Asturfútbol logrado por el equipo ovetense hace apenas unos días. "Por 50 euros al año los socios ven todos los partidos que quieren y además se llevan el bollu y el vino", comentó Ismael Aguirre, vicepresidente del club. Además de los 180 socios, también recibieron el bollo colaboradores de la sociedad deportiva, como el Ayuntamiento o la Federación.

"Los primeros 50 socios son los de toda la vida. El resto suelen ser nuevos, entre padres de jugadores y nuevos integrantes del club, van cambiando", afirma Aguirre. Alfonso Alonso, presidente del club, es el socio número uno y el único que sigue de los siete fundadores que constituyeron la SDCR La Corredoria en el Centro Social "El Cortijo" allá por el año 1994. En aquel año el conjunto ovetense, que ahora viste de azul, lucía camisetas rojas en homenaje a "Los Once Rojos", uno de los equipos de futbol que precedieron actual a principios de los años 30.

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"Cachule" Fernández es el socio número 20 y lleva siendo abonado "ni me acuerdo de cuantos años ya, casi cuando se fundó el club". Aunque no pudo asistir regularmente al campo durante la temporada, no falla a la cita del Día del Socio. "Es uno de los que pagan el carnet solo por el bollo y la botella", bromeaba el vicepresidente. Fernández y otros socios tienen claro el objetivo para el año que viene: "Seguir luchando". En una entrevista a principio de la temporada para LA NUEVA ESPAÑA, Ismael Aguirre dijo que La Corredoria "era el equipo a batir", algo que, asegura, no dice todos los años, y hoy presume de la predicción en la que nadie confiaba. "Igual que el año pasado dije eso, el que viene te digo que somos el equipo que va a estar en la pelea por no descender", añadió.