La Corredoria inicia sus fiestas: grandes orquestas, fabadona y hoguera
El barrio más populoso de Oviedo celebrará sus festejos entre el viernes y el martes con actividades para todos los públicos
La Corredoria inicia este viernes sus fiestas de San Juan, que se prolongarán hasta el próximo martes 23. El barrio más populoso de Oviedo volverá a llenarse de ambiente festivo con un programa que combina verbenas, gastronomía, tradición y actividades para todos los públicos.
Los festejos arrancarán a las 17.00 horas con la apertura de las atracciones. A las 19.00 horas se celebrará una misa por los socios fallecidos y, ya por la noche, a partir de las 22.00 horas, tendrá lugar la primera gran verbena, con la actuación de la orquesta Dani Parrondo y una sesión de DJ.
El sábado llegará uno de los actos gastronómicos más esperados del programa: la gran fabada de San Juan, prevista a las 15.00 horas en la carpa de las fiestas para todos los vecinos de La Corredoria. La jornada continuará a las 22.00 horas con romería y verbena a cargo del grupo Beatriz y un DJ.
La programación continuará el domingo con la vertiente más tradicional de las fiestas. A las 12.00 horas se celebrará la misa en honor al Santo Patrón, seguida de procesión por los alrededores de la iglesia. Después habrá vermut con música en vivo a cargo del grupo D’Cano. Por la tarde, a las 17.30 horas, se organizarán juegos tradicionales de la mano de Sueños de Papel, dirigidos a niños a partir de cinco años. La jornada se cerrará con romería y verbena amenizada por la orquesta Tekila y DJ.
El lunes, entre las 18.00 y las 21.00 horas, tendrá lugar el tradicional reparto del bollo y la botella de vino para socios y colaboradores. La noche estará protagonizada por la actuación de Panorama City, que animará la verbena.
Las fiestas concluirán el martes, víspera de San Juan, con romería y verbena desde las 21.00 horas a cargo de la orquesta Waykas. A medianoche se celebrará uno de los momentos más esperados del programa: la gran hoguera de San Juan.
Durante todos los días de fiesta, el recinto contará además con la pulpería Archi, que acompañará la programación festiva en La Corredoria.
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