La Corredoria se queda sin mercadillo este sábado por las fiestas de San Juan
El Ayuntamiento suspende la cita semanal en la plaza del Conceyín al estar ocupado el espacio por las instalaciones festivas
El mercadillo de La Corredoria no se celebrará este sábado en la plaza del Conceyín. El Ayuntamiento ha acordado suspender la cita semanal debido a que el espacio estará ocupado por las instalaciones de las fiestas de San Juan, una circunstancia contemplada en las bases reguladoras del mercado.
Los festejos del barrio se desarrollarán entre el viernes 19 y el martes 23 de junio. Precisamente el sábado, jornada en la que habitualmente se instala el mercadillo, está prevista una de las actividades centrales del programa: la gran fabada de San Juan, que se servirá a partir de las 15.00 horas en la carpa festiva para los vecinos de La Corredoria.
La programación continuará por la noche, a las 22.00 horas, con la romería y verbena, que contará con la actuación del Grupo Beatriz y la música de un DJ.
El mercadillo volverá a instalarse una vez finalizadas las fiestas. La cita se celebra normalmente todos los sábados, de 9.00 a 15.00 horas, en la plaza del Conceyín, con puestos de alimentación, moda, complementos, artesanía y artículos para el hogar, además de propuestas culturales y de ocio.
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