Más de 200 personas se reúnen en la carpa de la fiesta para dar cuenta de la gran fabada de La Corredoria
Vecinos, familias y amigos llenaron la cita gastronómica más esperada de San Juan, marcada por el ambiente de convivencia y el homenaje a José Antonio Valdés Lorenzo
No hay mejor manera de afrontar unas fiestas con garantía que meterse una fabada entre pecho y espalda. Y eso fue exactamente lo que hicieron este sábado más de doscientas personas en la carpa de las fiestas de San Juan de La Corredoria, donde vecinos de toda la vida, familias, pandillas de amigos y caras conocidas del barrio volvieron a reunirse alrededor de uno de los actos más esperados del programa festivo.
Porque la fabada, además del plato asturiano por antonomasia, es la excusa perfecta para reunirse. Una forma de volver a verse, de ponerse al día y de compartir mesa con los tuyos. Entre cucharada y cucharada hubo abrazos, bromas, recuerdos y planes para alargar la fiesta hasta bien entrada la noche.
Al frente de los fogones volvió a estar Juan Cuesta, el encargado de dar de comer a La Corredoria. Para que nadie quedase con hambre echo a la olla alrededor de setenta kilos de faba fresca. El cocinero tiene claro cuál es el secreto para no fallar. "El truco está en un utilizar un buen compango casero y tener mucha paciencia. Por supuesto, también hay que usar buenes fabes", resumía mientras no dejaba de vigilar las enormes potas que hicieron las delicias de los asistentes.
En las mesas no faltaron las pandillas de siempre, los que nunca se pierden la fabada de San Juan. Falo Cabal, rodeado de amigos de toda la vida, asegura que la cita es ya una tradición ineludible. "Venimos todos los años. Más que por la fabada, que está muy buena, vienes por juntarte con la gente con la que creciste. Aquí nos conocemos todos desde guajes y siempre hay mil historias que recordar", afirma. Junto a él estaba Javier Cueva, que coincidía en que la comida representa el verdadero espíritu de las fiestas. "Durante el año cada uno anda con su vida, pero este día siempre acabamos aquí. Es una manera de reencontrarte con los amigos de siempre y de mantener vivo el ambiente del barrio", señala. El momento más emotivo de la jornada llegó cuando los organizadores del evento entregaron una placa a José Antonio Valdés Lorenzo, en reconocimiento al trabajo que hizo por el barrio. El homenaje fue recibido con un fuerte aplauso por parte de los asistentes, que quisieron agradecer así su implicación y dedicación a La Corredoria.
El programa de este domingo
Con el estómago lleno, la fiesta no hizo más que continuar. La programación seguirá este sábado, a partir de las diez de la noche, con romería y verbena amenizada por el "Grupo Beatriz" y un DJ, que pondrá música hasta la madrugada.
Las celebraciones llegarán a su punto más tradicional este domingo. A las doce del mediodía se oficiará la misa en honor a San Juan, seguida de la procesión por los alrededores de la iglesia. Después habrá sesión vermú con música en directo a cargo del "Grupo D'Cano". Ya por la tarde, desde las cinco y media, los más pequeños podrán disfrutar de juegos tradicionales organizados por "Sueños de Papel", antes de que la "Orquesta Tekila" y un DJ pongan el broche final la jornada festiva.
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