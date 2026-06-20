Los jugadores del equipo de La Corredoria celebran el ascenso a Primera Regional en familia
Los futbolistas compartieron comida con vecinos y amigos del barrio tras lograr un éxito deportivo marcado por el buen ambiente del grupo: "La clave es el buen rollo"
En La Corredoria hay celebraciones que se entienden mejor si uno mira alrededor de la mesa. Este sábado, entre platos de fabada, conversaciones cruzadas y saludos de los de siempre, también hubo hueco para el fútbol del barrio. Seis jugadores del Club Deportivo La Corredoria, recién ascendidos a Primera Regional, compartieron comida con vecinos y amigos en una jornada que, más que festiva, fue casi de reencuentro múltiple.
El equipo llega de firmar un ascenso trabajado, pero lo que más repetían los presentes no tenía que ver con resultados ni clasificaciones. Tenía que ver con lo de siempre en estos casos: el grupo. El capitán, David Alonso, lo resumía con una frase que podría valer tanto para el vestuario como para la sobremesa: “La clave es el buen rollo que hay entre todos. Somos como una familia y eso luego se nota en el campo”, decía entre risas, antes de volver a la mesa con sus compañeros.
Junto a él estuvieron otros cinco integrantes de la plantilla, que cambiaron por unas horas el balón por la cuchara y aprovecharon para celebrar el ascenso en un ambiente distinto, más relajado y muy del barrio. Entre saludos y bromas con vecinos, la sensación era la misma que repiten cuando hablan del equipo: que aquí todo el mundo se conoce y todo el mundo suma.
Porque en La Corredoria el fútbol también se mezcla con la vida del barrio. Y este sábado, sin necesidad de hablar demasiado del partido ni del marcador, bastaba con verlos sentados juntos para entender que el ascenso se había cocinado mucho antes de pisar el campo.
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