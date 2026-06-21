Llenazo en La Corredoria para abrir el verano en Oviedo: Más de 10.000 personas disfrutan de la verbena del sábado

No son datos oficiales, pero quienes estuvieron este sábado por la noche en las fiestas de La Corredoria aseguran que hubo más de 10.000 personas bailando al ritmo de las canciones del “Grupo Beatriz”. Una marea humana volvió a desbordar la Plaza del Conceyín, epicentro de unas celebraciones que un año más han convertido el barrio en uno de los grandes focos festivos del inicio del verano en Oviedo.

La actuación del "Grupo Beatriz" fue el gran imán de la noche del sábado, con la plaza completamente abarrotada y un ambiente que se prolongó hasta bien entrada la madrugada. La cita confirmó, de nuevo, la capacidad de convocatoria de unas fiestas que han vuelto a reunir a miles de personas en el barrio. "La verdad es que ha sido alucinante, no cabía ni un alfiler", asegura Pablo Cabañas, uno de los que no quiso perderse la verbena.

El domingo arrancó temprano con la misa en honor a San Juan y algún que otro dolor de cabeza de los que estiraron la noche. La eucaristía, celebrada en un ambiente de recogimiento dio paso a la tradicional procesión por las calles de La Corredoria. Un inicio de jornada más solemne que marcó el contraste con lo que vendría después, en un día que acabaría volcado por completo hacia la calle y el ambiente festivo.

Ya con el paso de las horas, el calor se convirtió en el gran protagonista. El termómetro superó con facilidad los treinta grados y convirtió buena parte del día en una prueba de resistencia para vecinos y visitantes, que llenaron el entorno de la plaza buscando sombra, agua fría y cualquier forma posible de aliviar las altas temperaturas. Aun así, el ambiente no decayó. Hubo quien aguantó firme en su sitio durante toda la jornada, entre abanicos, bebidas frías y pausas bajo las carpas, manteniendo vivo el pulso de la fiesta pese al sofoco. “Hace un calor horrible, pero esto es solo una vez al año y hay que estar aquí”, comentaba Maribel Martínez mientras intentaba refrescarse como podía.

La hoguera

La tarde avanzó con continuidad festiva y con la sensación de que el barrio seguía en plena celebración, en un ir y venir constante de gente por el entorno del Conceyín y con la música como telón de fondo de una jornada larga.

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Este lunes, La Corredoria encara el cierre de sus fiestas con el programa más esperado. A las seis de la tarde tendrá lugar el reparto de bollo y vino, uno de los momentos más tradicionales y concurridos. A las diez de la noche comenzará la verbena con "Waykas Family" para animar la noche. A las doce, como cada año, llegará el broche final con el encendido de la Hoguera de San Juan, que pondrá el punto final a unas fiestas marcadas por la multitud, el calor y un ambiente que ha vuelto a desbordar el barrio.