El colegio Carmen Ruiz-Tilve homenajea a uno de sus miembros más queridos: Su conserje se jubila tras quince años de servicio
Luis García-Cañedo Fernández se retira tras acompañar al centro desde su apertura en 2010 y dejar una profunda huella en la comunidad educativa
La comunidad educativa del Colegio Público Carmen Ruiz-Tilve ha rendido homenaje a Luis García-Cañedo Fernández con motivo de su jubilación, tras más de quince años desempeñando su labor como conserje del centro. El acto sirvió para reconocer una trayectoria marcada por la cercanía y el compromiso diario con toda la comunidad escolar.
García-Cañedo formó parte del colegio desde su apertura en 2010, convirtiéndose con el paso del tiempo en una figura muy apreciada por el alumnado, las familias y el profesorado. Su disposición constante y trato cercano lo consolidaron como un referente cotidiano dentro del centro.
Durante la despedida, compañeros, estudiantes y familias quisieron agradecer públicamente su dedicación y le trasladaron sus mejores deseos para esta nueva etapa de su vida. El homenaje puso en valor la importancia de su labor y la huella que deja tras años de servicio.
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