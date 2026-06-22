El colegio Carmen Ruiz-Tilve homenajea a uno de sus miembros más queridos: Su conserje se jubila tras quince años de servicio

La comunidad educativa del Colegio Público Carmen Ruiz-Tilve ha rendido homenaje a Luis García-Cañedo Fernández con motivo de su jubilación, tras más de quince años desempeñando su labor como conserje del centro. El acto sirvió para reconocer una trayectoria marcada por la cercanía y el compromiso diario con toda la comunidad escolar.

García-Cañedo formó parte del colegio desde su apertura en 2010, convirtiéndose con el paso del tiempo en una figura muy apreciada por el alumnado, las familias y el profesorado. Su disposición constante y trato cercano lo consolidaron como un referente cotidiano dentro del centro.

Noticias relacionadas

Durante la despedida, compañeros, estudiantes y familias quisieron agradecer públicamente su dedicación y le trasladaron sus mejores deseos para esta nueva etapa de su vida. El homenaje puso en valor la importancia de su labor y la huella que deja tras años de servicio.