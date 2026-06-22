El segundo premio de la Lotería Nacional aterriza en La Corredoria

El segundo premio de la Lotería Nacional del pasado sábado aterrizó en La Corredoria. El estanco del número 154 de la calle Corredoria Baja repartió suerte con el número 63244, dotado con 6.000 euros al décimo, es decir, 60.000 a la serie. Por el momento se desconoce el número de décimos premiados que ha vendido la administración y, por lo tanto, es imposible estimar la cuantía del bote total repartido en el barrio ovetense.

"Me imagino que será alguien del barrio o habitual del estanco, pero aparecer todavía no apareció por aquí", apunta Ana Isabel González, propietaria del estanco, que hace apenas un año repartió un millón de euros durante las fiestas de San Mateo. "Llevamos dados varios premios importantes y eso anima mucho a la gente a venir, vienen con más ilusión a comprar", añade. Entre las alegrías repartidas por esta expendeduría se encuentran un Gordo de Navidad, un segundo premio del Niño y varios premios de la Lotería Nacional. Prueba de ello son los carteles con los números agraciados colgados en el cristal y en las paredes del local.

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El premiado no tendrá que pasar por el estanco a recoger el premio, aunque muchos "se pasan a celebrar con nosotros, y lo agradecemos mucho", explica. Las expendedurías pueden entregar en efectivo botes cuya cuantía no exceda de los 999 euros y por transferencia o bizum hasta 2.000 euros. Las que superen dicha cifra deberán ser cobradas directamente en el banco. Ana Isabel González no esconde su emoción cada vez que reparten suerte: "La gente dice '¿tú por qué te alegras si a ti no te tocó?', y yo digo ya, pero para mi negocio es muy bueno que toque. Presta mucho", cuenta la propietaria.