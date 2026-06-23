Casi 1300 colombianos residentes en Asturias votaron en La Corredoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

El Centro Social de "El Cortijo", en La Corredoria, se convirtió en un colegio electoral para los 1958 colombianos residentes en Asturias llamados a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Como en la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo, los colombianos ejercieron su derecho a voto en las mesas instaladas en "El Cortijo", entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde. Del censo total, finalmente fueron 1289 los que acudieron a votar, una cifra de asistentes que supuso un reto para la organización del centro social.

"No hubo ningún incidente importante, solo se tuvo que llamar la atención a un hombre que estaba sacando una fotografía a su mujer mientras votaba y algún problema con algunos ciudadanos que no estaban correctamente censados", explica Carla Huerdo, conserje del centro municipal. Durante las votaciones estuvo presente en todo momento personal del consulado colombiano, encargándose de resolver las incidencias que fueron surgiendo durante la jornada. A las 7.55 horas, cinco minutos antes de abrir las urnas, los allí presentes entonaron el himno colombiano bajo la bandera de su nación. "Es todo muy protocolario, son muy pasionales para estas cosas", añade Huerdo.

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Para evitar aglomeraciones se decidió poner el cartel con el censo y la mesa correspondiente a cada votante fuera del centro, organizando la entrada a la zona habilitada con las urnas de una manera ordenada y en tres filas, una para cada una de las mesas electorales. Las filas iban por año, de tal manera que la mesa 1 agrupaba a los votantes de mayor edad. "Hubo una participación importante, teniendo en cuenta que era domingo, de calor, con fiestas en La Corredoria. Son muy cumplidores", apunta Huerdo. En concreto, hubo un grupo de electores que acudió en mayor proporción a la fiesta de la democracia: "Los de mayor edad, que votaban en la mesa 1, son los más concienciados en votar. En las otras mesas votaban los más jóvenes, que entre que algunos no estaban aquí o no votan, eran menos", señala.