La biblioteca de La Corredoria estrena hoy su horario de verano
El centro abrirá de lunes a viernes en horario de mañana y mantendrá la apertura de los miércoles por la tarde durante el periodo estival
La Biblioteca Municipal de La Corredoria ha puesto en marcha este martes 23 de junio su horario de verano, una adaptación que coincide con la llegada de la época estival y el final del curso escolar. El nuevo calendario forma parte de la reorganización de horarios aplicada por la red de bibliotecas municipales de Oviedo para los próximos meses.
Durante este periodo, la biblioteca abrirá de lunes a viernes en horario de mañana, de 9.30 a 14.30 horas. Además, mantendrá una franja de atención vespertina todos los miércoles, entre las 17.00 y las 20.00 horas, facilitando así el acceso de los usuarios que no puedan acudir durante la mañana.
Desde la red municipal recuerdan la importancia de consultar los horarios antes de desplazarse para realizar préstamos, devoluciones o utilizar las salas de estudio. Asimismo, señalan que el resto de bibliotecas urbanas de Oviedo, como las de Pumarín, Ciudad Naranco, Ventanielles y La Granja, aplicarán durante el verano el mismo horario de apertura.
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- El Gobierno confirma trabajar solo la mitad de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o que cuiden a mayores para que puedan conciliar: válido para hombres y mujeres