La biblioteca de La Corredoria estrena hoy su horario de verano

La Biblioteca Municipal de La Corredoria ha puesto en marcha este martes 23 de junio su horario de verano, una adaptación que coincide con la llegada de la época estival y el final del curso escolar. El nuevo calendario forma parte de la reorganización de horarios aplicada por la red de bibliotecas municipales de Oviedo para los próximos meses.

Durante este periodo, la biblioteca abrirá de lunes a viernes en horario de mañana, de 9.30 a 14.30 horas. Además, mantendrá una franja de atención vespertina todos los miércoles, entre las 17.00 y las 20.00 horas, facilitando así el acceso de los usuarios que no puedan acudir durante la mañana.

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Desde la red municipal recuerdan la importancia de consultar los horarios antes de desplazarse para realizar préstamos, devoluciones o utilizar las salas de estudio. Asimismo, señalan que el resto de bibliotecas urbanas de Oviedo, como las de Pumarín, Ciudad Naranco, Ventanielles y La Granja, aplicarán durante el verano el mismo horario de apertura.