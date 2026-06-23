El Centro Alfalar acoge un taller de iniciación digital para mejorar el manejo de móviles y ordenadores
La actividad, en colaboración con Cibervoluntarios, se celebrará el miércoles 24 de junio y enseñará nociones básicas de uso de dispositivos e internet
El Centro Alfalar impulsa una nueva actividad formativa centrada en la inclusión digital con el objetivo de facilitar el uso cotidiano de la tecnología a personas con menos experiencia. Bajo el lema “¡Que la tecnología no te frene!”, el espacio continúa apostando por talleres prácticos orientados a mejorar la autonomía digital de la ciudadanía.
En esta ocasión, la iniciativa contará con la colaboración de Cibervoluntarios, que impartirá un taller de iniciación al uso de dispositivos e internet. La sesión está pensada para que los participantes adquieran conocimientos básicos que les permitan manejar con mayor seguridad su móvil, tableta u ordenador.
La actividad se celebrará el miércoles 24 de junio, de 11.00 a 13.00 horas, en las instalaciones del Centro Alfalar, situado en la calle Emilio Llaneza, número 1. Las personas interesadas pueden inscribirse previamente contactando por teléfono o mensaje para reservar plaza en este curso gratuito de alfabetización digital.
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- El Gobierno confirma trabajar solo la mitad de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o que cuiden a mayores para que puedan conciliar: válido para hombres y mujeres