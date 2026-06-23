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El Centro Alfalar acoge un taller de iniciación digital para mejorar el manejo de móviles y ordenadores

La actividad, en colaboración con Cibervoluntarios, se celebrará el miércoles 24 de junio y enseñará nociones básicas de uso de dispositivos e internet

Los asistentes en uno de los talleres celebrados en el Centro Alfalar.

Los asistentes en uno de los talleres celebrados en el Centro Alfalar. / Centro Alfalar

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Jorge Novo

La Corredoria

El Centro Alfalar impulsa una nueva actividad formativa centrada en la inclusión digital con el objetivo de facilitar el uso cotidiano de la tecnología a personas con menos experiencia. Bajo el lema “¡Que la tecnología no te frene!”, el espacio continúa apostando por talleres prácticos orientados a mejorar la autonomía digital de la ciudadanía.

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En esta ocasión, la iniciativa contará con la colaboración de Cibervoluntarios, que impartirá un taller de iniciación al uso de dispositivos e internet. La sesión está pensada para que los participantes adquieran conocimientos básicos que les permitan manejar con mayor seguridad su móvil, tableta u ordenador.

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La actividad se celebrará el miércoles 24 de junio, de 11.00 a 13.00 horas, en las instalaciones del Centro Alfalar, situado en la calle Emilio Llaneza, número 1. Las personas interesadas pueden inscribirse previamente contactando por teléfono o mensaje para reservar plaza en este curso gratuito de alfabetización digital.

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