La ciencia busca nuevos usos a la zona rural para frenar la pérdida de población y presenta los resultados en La Corredoria

El Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), situado en La Corredoria, acogió este martes la presentación de los avances del proyecto AGRI-ROVENAT, una iniciativa impulsada por la Fundación General CSIC y cofinanciada por la Unión Europea y el Gobierno de España que busca abrir nuevas oportunidades de emprendimiento en zonas rurales afectadas por la despoblación, el envejecimiento y la falta de relevo generacional.

La jornada reunió a representantes del Grupo Operativo AGRI-ROVENAT y a entidades vinculadas al proyecto para analizar el desarrollo de cultivos sostenibles como alternativa económica en áreas de difícil orografía. La iniciativa centra sus trabajos en Asturias y Galicia. En el caso asturiano, la atención se dirige a la Rosa Narcea, con posibles aplicaciones en la industria del perfume, mientras que en Galicia se estudian la vid y el olivo autóctono para la obtención de vinos y aceites de oliva de alta calidad.

Durante la primera fase del proyecto se han probado distintas fórmulas para el mantenimiento y control de la cubierta vegetal natural en los terrenos de cultivo. Entre ellas figuran el desbroce manual, el uso de un robot segadora teledirigido y el empleo de ovejas con aversión inducida específica a la Rosa Narcea y a determinadas variedades de vid y olivo gallego. Este último método ha sido desarrollado por el grupo de Recerca des Remugants de la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta, según la organización, con garantías de bienestar y salud animal.

Noticias relacionadas

La sesión incluyó la presentación general del proyecto a cargo de Carmen Martínez, investigadora de la Misión Biológica de Galicia-CSIC y coordinadora científica de AGRI-ROVENAT, así como intervenciones de los distintos socios participantes, entre ellos Fundación General CSIC, IPLA-CSIC, Aromas del Narcea, Fundación Laboral Santa Bárbara, Millasur, Ovejas y Corderos y Ouro de Quiroga.