Los mayores de La Corredoria visitarán el "Mercáu Clariniano" de Candás en una excursión cultural

La Asociación de Mayores de La Corredoria organiza una excursión a Candás para visitar la XXIII edición del "Mercáu Clariniano". La salida está prevista para el sábado 27 de junio e incluye numerosas actividades que permitirán a los asistentes conocer el entorno de la villa, así como degustar productos autóctonos o disfrutar de música tradicional en un ambiente cargado de animación, diversión y cultura.

El programa comienza por la mañana e incluye un itinerario en el que visitarán el parque de San Antonio, el faro, la Capilla de San Antonio y el parque de esculturas al aire libre. Finalizado el itinerario, la excursión llegará al mercado, un espacio ambientado en el siglo XIX en honor al escritor Leopoldo Alas "Clarín". En el entorno del mercado habrá instaladas carpas para degustar productos autóctonos, música tradicional y piezas de cerámica, entre otros atractivos. La comida será libre y, una vez finalizada, por la tarde tendrá lugar una visita al Museo Antón, el centro de escultura de Candás.

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La actividad tiene un precio de 16 euros y, aunque las plazas ya están agotadas, se enmarca en un amplio programa de excursiones que la asociación realiza periódicamente, además de las actividades semanales que organiza a lo largo del curso.