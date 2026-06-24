El Ayuntamiento aplaza la jornada contra la soledad no deseada que iba a celebrarse hoy en La Corredoria por las altas temperaturas

El Ayuntamiento de Oviedo ha aplazado la jornada de "Oviedo a tu lado", que iba a celebrarse hoy en el Centro Social de "El Cortijo", a causa de las altas temperaturas registradas. El acto, enmarcado en el programa municipal para hacer frente a la soledad no deseada en las personas mayores, tendrá lugar el próximo miércoles 1 de julio, de 17.30 a 19.30 horas, en la misma ubicación.

Estaba previsto que asistieran al acto José Antonio Garmón, director general de Innovación y Cambio Social, María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales, Yolanda Arias, asesora técnica de Servicios Sociales y Promoción Social, así como la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, la Asociación de Mayores de La Corredoria y la Asociación Los Glayus.

El programa comienza con una presentación a cargo del director general y la concejala a las 17.00 horas, tras la cual tendrá lugar una charla abierta acerca del programa municipal contra la soledad no deseada, a cargo de Yolanda Arias. A las 17.45 horas comenzará una dinámica de trabajo en grupo para compartir experiencias y hacer propuestas de acciones y mejora del programa, conducida por la Asociación Los Glayus, cuyos resultados serán puestos en común y debatidos al cierre de la jornada. Finalmente, a las 19.00 horas, tendrá lugar una representación artística a cargo de la misma entidad.

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La jornada de trabajo está dirigida a asociaciones, ya sean de mayores, de vecinos o de otro tipo, así como a todas aquellas personas interesadas en abordar la soledad no deseada. El objetivo es "promover el diálogo entre los vecinos y vecinas en el territorio", así como "compartir una reflexión colectiva, impulsar nuevas iniciativas y fortalecer los entornos comunitarios, buscando facilitar el desarrollo de relaciones significativas que contribuyan a combatir la soledad no deseada y el aislamiento, especialmente en las personas mayores", según explican los organizadores. La inscripción a la jornada puede realizarse vía internet, a través del enlace habilitado en la web del Ayuntamiento, o presencialmente en los centros sociales del municipio.