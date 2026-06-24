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El Ayuntamiento aplaza la jornada contra la soledad no deseada que iba a celebrarse hoy en La Corredoria por las altas temperaturas

La nueva fecha para el acto será el 1 de julio a las 17.00 horas, en el centro social de "El Cortijo"

El centro social El Cortijo, en el barrio de La Corredoria.

El centro social El Cortijo, en el barrio de La Corredoria. / Miki López

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Jorge Novo

La Corredoria

El Ayuntamiento de Oviedo ha aplazado la jornada de "Oviedo a tu lado", que iba a celebrarse hoy en el Centro Social de "El Cortijo", a causa de las altas temperaturas registradas. El acto, enmarcado en el programa municipal para hacer frente a la soledad no deseada en las personas mayores, tendrá lugar el próximo miércoles 1 de julio, de 17.30 a 19.30 horas, en la misma ubicación.

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Estaba previsto que asistieran al acto José Antonio Garmón, director general de Innovación y Cambio Social, María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales, Yolanda Arias, asesora técnica de Servicios Sociales y Promoción Social, así como la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, la Asociación de Mayores de La Corredoria y la Asociación Los Glayus.

El programa comienza con una presentación a cargo del director general y la concejala a las 17.00 horas, tras la cual tendrá lugar una charla abierta acerca del programa municipal contra la soledad no deseada, a cargo de Yolanda Arias. A las 17.45 horas comenzará una dinámica de trabajo en grupo para compartir experiencias y hacer propuestas de acciones y mejora del programa, conducida por la Asociación Los Glayus, cuyos resultados serán puestos en común y debatidos al cierre de la jornada. Finalmente, a las 19.00 horas, tendrá lugar una representación artística a cargo de la misma entidad.

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La jornada de trabajo está dirigida a asociaciones, ya sean de mayores, de vecinos o de otro tipo, así como a todas aquellas personas interesadas en abordar la soledad no deseada. El objetivo es "promover el diálogo entre los vecinos y vecinas en el territorio", así como "compartir una reflexión colectiva, impulsar nuevas iniciativas y fortalecer los entornos comunitarios, buscando facilitar el desarrollo de relaciones significativas que contribuyan a combatir la soledad no deseada y el aislamiento, especialmente en las personas mayores", según explican los organizadores. La inscripción a la jornada puede realizarse vía internet, a través del enlace habilitado en la web del Ayuntamiento, o presencialmente en los centros sociales del municipio.

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